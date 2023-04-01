Гвардиола о 4:1 с «Ливерпулем»: «Сити» играл идеально. Одно из лучших выступлений за последние семь лет»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джек Грилиш Рияд Марез Хулиан Альварес Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем». 

«Горожане» выиграли матч 29-го тура АПЛ со счетом 4:1. 

«С первой по 93-ю минуту мы играли идеально – несмотря на то, что пропустили гол, мы играли очень хорошо. Они [«Ливерпуль»] всегда опасны при переходе из обороны в атаку, но мы играли действительно хорошо. Одно из лучших выступлений за последние семь лет.

Игроки знали, что мы неплохо играем. Уступая в один гол, мы продолжали это делать, немного поговорили в перерыве, и нам повезло забить второй гол. Но затем при счете 2:1 игра была стабильной».

О Грилише 

«Я думаю, что в этом сезоне мы видим именно того Джека, который, как мы думали, может нам помочь. Он спас нас от пропущенного второго гола – у Мо Салаха был шанс, и Джек нам помог. Рияд [Марез] тоже сыграл исключительно, я не могу сказать, что один игрок был лучше другого, все они сыграли исключительно».

Об Альваресе

«Не только гол, но и участие во втором и третьем [голах]. Он умно обращался с мячом, он исключительный игрок. Клуб поступил великолепно, подписав его. Он стал чемпионом мира наряду с Лионелем Месси, потому что в нем что-то есть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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20 комментариев

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Матвей Бондарев
Ответ Today I feel Qatari
За пребывание в финале уже трофей дают лол? Хотя зная вашего клоппа и его любовь к парадам...
Чел, я не глор! Если ты думаешь, что из-за хейта команды я вдруг стану болельщиком МЮ или МС - ты ошибаешься. Я искренний и настоящий и с командой моё сердце всегда, даже если куча поражений подряд. Прикинь, трофея не дают, но как веха по отношению к другим командам: 3 финала за 5 лет - это весомо. Особенно если учесть что 2 раза там был Реал и всего один раз Тоттенхэм. А где МЮ и МС? Что-то я их там не видел в последние 5 и даже 10 лет подряд)
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Today I feel Qatari
Ответ Матвей Бондарев
Да-да, именно поэтому Ливерпуль побывал в 3 финалах ЛЧ за 5 лет. А твои в Лиге Европы проваливались.
За пребывание в финале уже трофей дают лол? Хотя зная вашего клоппа и его любовь к парадам...
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Матвей Бондарев
Ответ Today I feel Qatari
А ливер за свое лучшее десятилетие в новейшей истории взял всего на один титул больше чем МЮ за худшее десятилетие в новейшей истории лол. Но радует, что вы запаслись приятными эмоциями на следующие 30 лет, будет что вспомнить. Заодно расскажете как там в Лиге Конференций дела, принципиальные зарубы в Албании уже заждались :)))
Да-да, именно поэтому Ливерпуль побывал в 3 финалах ЛЧ за 5 лет. А твои в Лиге Европы проваливались.
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Today I feel Qatari
Ответ Матвей Бондарев
А когда у твоей команды будет сезон? Чел, чего твой МЮ за 10 лет добился вообще? Хотя бы 15% величия Ливерпуля за эти 10 лет достиг? Нет, вот поэтому молчи и не высовывайся.
А ливер за свое лучшее десятилетие в новейшей истории взял всего на один титул больше чем МЮ за худшее десятилетие в новейшей истории лол. Но радует, что вы запаслись приятными эмоциями на следующие 30 лет, будет что вспомнить. Заодно расскажете как там в Лиге Конференций дела, принципиальные зарубы в Албании уже заждались :)))
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Большое сердце Неймара
Ответ B_Boris
Джек особенно удивил тем как он в обороне отработал против Салаха, догнал и заблокировал как заправский крайний защитник 👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Грилиш реально шикарный матч провёл,везде успевал
+6
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Матвей Бондарев
Ответ Today I feel Qatari
О мантра про "следующий сезон точно наш", давно не слышали :)))
А когда у твоей команды будет сезон? Чел, чего твой МЮ за 10 лет добился вообще? Хотя бы 15% величия Ливерпуля за эти 10 лет достиг? Нет, вот поэтому молчи и не высовывайся.
+1
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Today I feel Qatari
Ответ Матвей Бондарев
Ахах, ты хотел, чтобы "старший брат" за "младшего" накидал) все всё поняли) ну пройдёт сезон, в течении которого команда перестроится, дальше снова будем в Лиге Чемпионов. И снова будут денежные мешки отлетать, что теперь?
О мантра про "следующий сезон точно наш", давно не слышали :)))
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Матвей Бондарев
Ответ Today I feel Qatari
Было интересно относится ли сити к ливеру как к чему-то принципиальному (как ливер к МЮ) и будет всеми силами стараться накидать больше или как к обычному середняку, против которого можно поэкономить силы. Выяснилось что второе. А для удовлетворения моей мести вполне хватит лицезрения ливера в Лиге Конференций на будущий год
Ахах, ты хотел, чтобы "старший брат" за "младшего" накидал) все всё поняли) ну пройдёт сезон, в течении которого команда перестроится, дальше снова будем в Лиге Чемпионов. И снова будут денежные мешки отлетать, что теперь?
+1
-1
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mansur_axe
Гвардиола все таки вывел Сити на пик под ЛЧ.
+6
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jordy
Ответ atomio
Он стал чемпионом мира наряду с Лионелем Месси, потому что в нем что-то есть (с) нет-нет, но Пеп всегда вспомнит что-то и ввернет Месси. все таки относится он к нему с огромным пиететом, по праву считает величайшим игроком в истории футбола
Ну так он же недавно сказал, что посадил Холланда после хет-трика Бернли, чтобы он рекорд Месси в Кубке Англии не побил.
+2
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Today I feel Qatari
Ответ Матвей Бондарев
Тебе хотелось мести за МЮ чужими руками? Ох ты какой кровожадный и мстительный.
Было интересно относится ли сити к ливеру как к чему-то принципиальному (как ливер к МЮ) и будет всеми силами стараться накидать больше или как к обычному середняку, против которого можно поэкономить силы. Выяснилось что второе. А для удовлетворения моей мести вполне хватит лицезрения ливера в Лиге Конференций на будущий год
+2
-2
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Арман Бижанов
Спасибо Пеп, за то что прокачал Альвареса для ЧМ. Если бы в атаке у Аргентины был один Лаутаро, боюсь что сейчас арнентинцы навряд ли праздновали бы
+4
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Silent Mode
Ответ therealgreenman
При всей моей симпатии к Холанду, но всё же для футбола шарлатана, Альварес куда более подходит…
Ну альварес 5 голов за матч не кладет, хотя хотелось бы увидеть его в больших матчах со старта
+2
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Матвей Бондарев
Ответ Today I feel Qatari
Жаль только добивать не стали и просто перекатывали мяч последние 10 минут. Надменные скаузеры заслужили семь-восемь голов в свои ворота
Тебе хотелось мести за МЮ чужими руками? Ох ты какой кровожадный и мстительный.
+24
-4
+20
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therealgreenman
При всей моей симпатии к Холанду, но всё же для футбола шарлатана, Альварес куда более подходит…
+32
-2
+30
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Today I feel Qatari
Жаль только добивать не стали и просто перекатывали мяч последние 10 минут. Надменные скаузеры заслужили семь-восемь голов в свои ворота
+4
-5
-1
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B_Boris
Джек особенно удивил тем как он в обороне отработал против Салаха, догнал и заблокировал как заправский крайний защитник 👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻
+15
0
+15
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atomio
Он стал чемпионом мира наряду с Лионелем Месси, потому что в нем что-то есть (с) нет-нет, но Пеп всегда вспомнит что-то и ввернет Месси. все таки относится он к нему с огромным пиететом, по праву считает величайшим игроком в истории футбола
+2
-4
-2
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Gio S
Дайте ему еще денег на трансферы ! Видно же старается .
0
-3
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DolJun
после вылетов из лч лицемер так же говорит)
+1
-8
-7
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