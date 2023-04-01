Гвардиола о 4:1 с «Ливерпулем»: «Сити» играл идеально. Одно из лучших выступлений за последние семь лет»

прокомментировал победу «Манчестер Сити» над « ».

«Горожане» выиграли матч 29-го тура со счетом 4:1.

«С первой по 93-ю минуту мы играли идеально – несмотря на то, что пропустили гол, мы играли очень хорошо. Они [«Ливерпуль»] всегда опасны при переходе из обороны в атаку, но мы играли действительно хорошо. Одно из лучших выступлений за последние семь лет.

Игроки знали, что мы неплохо играем. Уступая в один гол, мы продолжали это делать, немного поговорили в перерыве, и нам повезло забить второй гол. Но затем при счете 2:1 игра была стабильной».

О Грилише

«Я думаю, что в этом сезоне мы видим именно того Джека, который, как мы думали, может нам помочь. Он спас нас от пропущенного второго гола – у Мо Салаха был шанс, и нам помог. Рияд [Марез] тоже сыграл исключительно, я не могу сказать, что один игрок был лучше другого, все они сыграли исключительно».

Об Альваресе

«Не только гол, но и участие во втором и третьем [голах]. Он умно обращался с мячом, он исключительный игрок. Клуб поступил великолепно, подписав его. Он стал чемпионом мира наряду с Лионелем Месси, потому что в нем что-то есть», – сказал главный тренер « ».