Галактионов о 4:0 с «Пари НН»: «Мы были единым целым и добились очень важной победы. Счет не должен говорить о том, что «Локо» было легко»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Пари НН Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с «Пари НН». 

Московская команда выиграла матч 21-го тура Мир РПЛ со счетом 4:0. 

«Счет не должен говорить о том, что было легко. Было много факторов. У нас до 12 игроков было вызвано в сборные. И первая игра после паузы непростая. Тем не менее мы сумели подготовиться. Мы были единым целым и добились очень важной победы.

Полностью довольным быть нельзя, нам надо прибавлять каждый раз и в атаке, и в обороне. То, что молодые сыграли сегодня уверенно, это хорошо», – сказал Галактионов. 

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4 комментария

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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Просто напомню цитату автора данного сайта Владислава Воронина из материала на главной(редакторы - красавцы тоже), собравшую порядка 800 плюсов:
«Он снова будет жить и играть с ощущением, что его прибивают. Из этого состояния уже не выбраться».
👏👏👏
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slow focus
сейчас вылезет какой-нибудь цорнобот и напишет "а ведь стратегия работала...."
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alexsem69
Красавцы☺️☺️☺️
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Викт0р Степанович
Давно не видел матчи Локо, которые спокойно досматриваешь. Порадовали старика
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