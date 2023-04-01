Галактионов о 4:0 с «Пари НН»: «Мы были единым целым и добились очень важной победы. Счет не должен говорить о том, что «Локо» было легко»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с «Пари НН».
Московская команда выиграла матч 21-го тура Мир РПЛ со счетом 4:0.
«Счет не должен говорить о том, что было легко. Было много факторов. У нас до 12 игроков было вызвано в сборные. И первая игра после паузы непростая. Тем не менее мы сумели подготовиться. Мы были единым целым и добились очень важной победы.
Полностью довольным быть нельзя, нам надо прибавлять каждый раз и в атаке, и в обороне. То, что молодые сыграли сегодня уверенно, это хорошо», – сказал Галактионов.
«Он снова будет жить и играть с ощущением, что его прибивают. Из этого состояния уже не выбраться».
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