«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд. Общий счет – 27:2

« » продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда обыграла « » в 29-м туре (4:1). Это седьмая победа «горожан» подряд, общий счет этих матчей – 27:2.

Беспроигрышная серия «Сити» длится с 12 февраля насчитывает 11 матчей – 9 побед, 2 ничьих.

Следующую игру команда из Манчестера проведет 8 апреля – она встретится с «Саутгемптоном».