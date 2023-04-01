«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд. Общий счет – 27:2
«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ливерпуль» в 29-м туре АПЛ (4:1). Это седьмая победа «горожан» подряд, общий счет этих матчей – 27:2.
Беспроигрышная серия «Сити» длится с 12 февраля насчитывает 11 матчей – 9 побед, 2 ничьих.
Следующую игру команда из Манчестера проведет 8 апреля – она встретится с «Саутгемптоном».
Ну и никакого достижения не в том, чтобы выдать несколько супер-матчей в год. В остальное-то время команда разобранная, перестройка глобальная нужна.
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