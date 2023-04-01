«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд. Общий счет – 27:2

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений. 

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ливерпуль» в 29-м туре АПЛ (4:1). Это седьмая победа «горожан» подряд, общий счет этих матчей – 27:2. 

Беспроигрышная серия «Сити» длится с 12 февраля насчитывает 11 матчей – 9 побед, 2 ничьих.

Следующую игру команда из Манчестера проведет 8 апреля – она встретится с «Саутгемптоном». 

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29 комментариев

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Степан Панфилов
Ответ mad89
Да у Ливерпуля и так трофеев достаточно за последние годы. А вот тот факт, что даже такой полуживой Ливерпуль накидал МЮ семерочку - это прям очень забавно)
"Достаточно" - это одна АПЛ, один Кубок Англии, один кубок ФА и одна ЛЧ?
Ну и никакого достижения не в том, чтобы выдать несколько супер-матчей в год. В остальное-то время команда разобранная, перестройка глобальная нужна.
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Матвей Бондарев
Ответ Ivchev
А ты новенький? Видимо да. Ты явно Гения в очках не встречал.
Чел, этот гений в очках подарил мечту. Сейчас бы пиковый Сити равнять с кризисным по составу и менталке Ливерпулем. Удел узколобых.
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mad89
Ответ p
Поздравляю фанов Ливерпуля, вот вам трофей за 7:0 против МЮ🏆
Да у Ливерпуля и так трофеев достаточно за последние годы. А вот тот факт, что даже такой полуживой Ливерпуль накидал МЮ семерочку - это прям очень забавно)
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jordy
Ответ ман сити фейк
Напоминаю худший сезон Пепа в Сити 19-20 и второе место
Сезон 2016-17 и 3 место.
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Ivchev
Ответ Матвей Бондарев
Как можно писать о команде, за которую болеешь, "продырявили"? Ты в своём уме?
А ты новенький? Видимо да. Ты явно Гения в очках не встречал.
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Макс Кидалов
Ответ Криштиану Роналду
Шикарный футбол в исполнении МС, получил чистый кайф от просмотра.
Кайф от того что одна команда в плохой форме? Это то же самое если смотреть бой юфс тяжеловеса и легковеса. Ну значит ты сам любишь бить и обижать слабых, не стыдно быть таким? Наверно ещё и стариков и бабушек обижаешь и бьешь
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С Победой,горожане!💙
Разгромили скаузеров!🤩
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ученик Пепа
Видимо начинается финишный спурт Сити. Посмотрим что предложит арсенал))
Да, пошла жара "в створе", как у лыжников. Учитывая, как Пеп приноровился "рюкзачить" за последние годы, то кто знает, сдюжат ли подопечные доминатора?👹
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Матвей Бондарев
Ответ v.belorussky
Машина. Вполне по делу продырявили и унизили наш Ливерпуль сегодня, увы.
Как можно писать о команде, за которую болеешь, "продырявили"? Ты в своём уме?
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llolishe
Ответ Apple 95
но счет то 4 : 1 )))
Этот счет не помешает Арсеналу стать чемпионами
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ML26
Сити в потрясной форме. Но тем слаще будет чемпионство Арсенала, если он все же выиграют.
+3
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Матвей Бондарев
Ответ Mergen Welmyradow
Сегодня играл Гакпо против Сити и чего бы не говорили про Нуньеза что он хорош бла бла бла, но я с самого начала был уверен что это бегунок типа Энди каролла
Как можно сравнить бревно Кэролла с Нуньесом? Вся команда матч провалила, при чём тут Дарвин? "Истинный болельщик"
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Apple 95
Ответ llolishe
Der Speigel всю правду узнал про Сити и махинации клуба
но счет то 4 : 1 )))
+1
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Ученик Пепа
Видимо начинается финишный спурт Сити. Посмотрим что предложит арсенал))
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ман сити фейк
Напоминаю худший сезон Пепа в Сити 19-20 и второе место
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llolishe
Ответ Apple 95
тебе врачей вызвать или пожарных?
Der Speigel всю правду узнал про Сити и махинации клуба
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-5
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Раиль Гайнетдинов
АПЛ - Английская Пеп лига 🔥👍🏻⚽️
+1
-1
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Apple 95
Ответ llolishe
Жаль таких как ты Кайфуют от того что у одной из команд игроки под допингом играют
тебе врачей вызвать или пожарных?
+8
0
+8
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Йети
Ответ llolishe
Жаль таких как ты Кайфуют от того что у одной из команд игроки под допингом играют
🤡
+18
-3
+15
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Mergen Welmyradow
Сегодня играл Гакпо против Сити и чего бы не говорили про Нуньеза что он хорош бла бла бла, но я с самого начала был уверен что это бегунок типа Энди каролла
+2
-2
0
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Apple 95
АПЛ - Английская Пепа Лига
+29
-4
+25
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llolishe
Ответ Криштиану Роналду
Шикарный футбол в исполнении МС, получил чистый кайф от просмотра.
Комментарий скрыт
+2
-24
-22
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p
Поздравляю фанов Ливерпуля, вот вам трофей за 7:0 против МЮ🏆
+10
-2
+8
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Football poet
Кажется мне, что Арсенал не выдержит чемпионскую гонку против Сити
+5
-1
+4
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llolishe
Всеравно будет 0 трофеев за сезон как и у Ливерпуля

Весь мир знает про финансовые махинации Сити благодаря фейковым компаниям
+1
-8
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