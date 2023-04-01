Салах – единственный игрок с двузначным числом голов в ворота команд Гвардиолы. Он забил 11 мячей

забил 11-й гол в ворота команды Пепа Гвардиолы.

Сегодня нападающий « » открыл счет в игре против «Манчестер Сити» в 29-м туре (1:1, перерыв). Этот гол стал для египтянина 11-м против команд под руководством .

Салах – единственный игрок, которому удалось забить в ворота команд испанского специалиста 10 или более мячей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Ливерпуль».