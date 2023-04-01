Салах – единственный игрок с двузначным числом голов в ворота команд Гвардиолы. Он забил 11 мячей

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах забил 11-й гол в ворота команды Пепа Гвардиолы. 

Сегодня нападающий «Ливерпуля» открыл счет в игре против «Манчестер Сити» в 29-м туре АПЛ (1:1, перерыв). Этот гол стал для египтянина 11-м против команд под руководством Пепа Гвардиолы

Салах – единственный игрок, которому удалось забить в ворота команд испанского специалиста 10 или более мячей. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 

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4 комментария

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Lord Baium
Потому что в Сити Пеп больше всего времени провел уже. Потренировал бы Барсу или Баварию столько же, то был бы кто-то другой.
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therealgreenman
А до этого матча 10 голов было не двузначным числом?
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Ramin Mamedov
к слову, Месси даже в этом списке недалеко находится - 7 голов в 6 матчах против Баварии/Сити Гвардиолы
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Bunyod Turgunov
Гвардиолу повезло что он тренировал Месси)
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