Салах – единственный игрок с двузначным числом голов в ворота команд Гвардиолы. Он забил 11 мячей
Мохамед Салах забил 11-й гол в ворота команды Пепа Гвардиолы.
Сегодня нападающий «Ливерпуля» открыл счет в игре против «Манчестер Сити» в 29-м туре АПЛ (1:1, перерыв). Этот гол стал для египтянина 11-м против команд под руководством Пепа Гвардиолы.
Салах – единственный игрок, которому удалось забить в ворота команд испанского специалиста 10 или более мячей.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».
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