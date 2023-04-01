Пеп о Холанде вне заявки на «Ливерпуль»: «Больших проблем нет, но сегодня он не до конца готов»

не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч 29-го тура с «Ливерпулем».

Главный тренер «горожан» объяснил, почему нападающий пропустит игру.

«Холанд не готов. Он недостаточно хорошо себя чувствует. Больших проблем нет, но сегодня он не до конца готов», – сказал Гвардиола в интервью BT Sport.

Из-за травмы паха форвард пропустил матчи сборной Норвегии против Испании и Грузии. Он вернулся в расположение « » 21 марта.

В этом сезоне у 22-летнего форварда 42 гола и 5 результативных передач в 37 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

«Манчестер Сити» сыграет с « » дома сегодня, 1 апреля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 14:30 по московскому времени.