Пеп о Холанде вне заявки на «Ливерпуль»: «Больших проблем нет, но сегодня он не до конца готов»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола объяснил, почему нападающий пропустит игру.

«Холанд не готов. Он недостаточно хорошо себя чувствует. Больших проблем нет, но сегодня он не до конца готов», – сказал Гвардиола в интервью BT Sport.

Из-за травмы паха форвард пропустил матчи сборной Норвегии против Испании и Грузии. Он вернулся в расположение «Ман Сити» 21 марта.

В этом сезоне у 22-летнего форварда 42 гола и 5 результативных передач в 37 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» дома сегодня, 1 апреля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 14:30 по московскому времени.

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Siegfried611
Ответ Mega• Battman
уверен его не купит ни реал и ни барса. надо решать эту травматичность или он так и останется в сити
Он особо не стремится ни туда, ни туда. В Сити надолго он, пора бы уже понять что Реал/Барса не предел мечтаний.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Кравченко
Ответ Ivan Ivanych
Никак не хочет чтобы холанд рекорды устанавливал новые
Люди сарказм не выкупили))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azat Tezekbaev
Ответ Ivan Ivanych
е дал забить в лч 6 голов и заменил за полчаса до конца матча он тоже не сам.... Ну да, ну да...
Заменил потому что травматик и матч был уже выйгран.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
уверен его не купит ни реал и ни барса. надо решать эту травматичность или он так и останется в сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
Ответ david lamer
А этот матч здесь при чем? Он уже несколько матчей пропустил из-за травмы и мог просто не успеть восстановиться
Это к начальному моему сообщению о рекордах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrWillSee
Ответ Alexander p.
Бережёт для ЛЧ?
Ответ да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis242424
Ответ david lamer
Ты думаешь он решил сам его оставить вне заявки? без врачей и самого холанда? на такую важную игру? Когда команда борется за чемпионство? Не неси бред
А такой вариант, что Пеп поговорил с ним сам, а врачи были уже после, возможен? М.б. бережет его для ближ. игры ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Нижников
5-1 в пользу Ливерпуля, скриньте, ребята
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
david lamer
Ответ Ivan Ivanych
е дал забить в лч 6 голов и заменил за полчаса до конца матча он тоже не сам.... Ну да, ну да...
А этот матч здесь при чем? Он уже несколько матчей пропустил из-за травмы и мог просто не успеть восстановиться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан И
Для ЛЧ бережет,оно и понятно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
Ответ david lamer
Ты думаешь он решил сам его оставить вне заявки? без врачей и самого холанда? на такую важную игру? Когда команда борется за чемпионство? Не неси бред
е дал забить в лч 6 голов и заменил за полчаса до конца матча он тоже не сам.... Ну да, ну да...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m053
Посмотрим. Ливерпуль, как бойцы, раньше были посильнее
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Alexander p.
Бережёт для ЛЧ?
Конечно , АПЛ без него брали и не раз
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
david lamer
Ответ Ivan Ivanych
Никак не хочет чтобы холанд рекорды устанавливал новые
Ты думаешь он решил сам его оставить вне заявки? без врачей и самого холанда? на такую важную игру? Когда команда борется за чемпионство? Не неси бред
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эл Ку
Должны и без Холанда обыгрывать Ливерпуль, благо есть еще исполнители в лице новоиспеченного чемпиона мира
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Белоглазов
Ответ ман сити фейк
Пеп знает своё дело. Верим на него. Надеюсь он подготовил какой-нибудь сюрприз Клоппу
Надеюсь, что Клопп подготовил сюрприз Клоппу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Шанс для Альвареса с основы выйти и блистать в топ-матче
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stasinho7
Может без Холланда Ливерпулю даже сложнее будет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Очевидно, что Пеп не хочет чтобы Холанд забил больше, чем Месси в АПЛ
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ RashNomadKazakh
Хрусталь.
Твоя ваза?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander p.
Бережёт для ЛЧ?
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Пеп знает своё дело. Верим на него. Надеюсь он подготовил какой-нибудь сюрприз Клоппу
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
Никак не хочет чтобы холанд рекорды устанавливал новые
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RashNomadKazakh
Хрусталь.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий