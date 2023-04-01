Пеп о Холанде вне заявки на «Ливерпуль»: «Больших проблем нет, но сегодня он не до конца готов»
Эрлинг Холанд не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола объяснил, почему нападающий пропустит игру.
«Холанд не готов. Он недостаточно хорошо себя чувствует. Больших проблем нет, но сегодня он не до конца готов», – сказал Гвардиола в интервью BT Sport.
Из-за травмы паха форвард пропустил матчи сборной Норвегии против Испании и Грузии. Он вернулся в расположение «Ман Сити» 21 марта.
В этом сезоне у 22-летнего форварда 42 гола и 5 результативных передач в 37 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» дома сегодня, 1 апреля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 14:30 по московскому времени.
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