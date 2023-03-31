Гвардиола о «Ливерпуле»: «Серьезный соперник независимо от того, выигрывают они ЛЧ или переживают взлеты и падения»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поделился мнением о «Ливерпуле».

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 29-м туре АПЛ завтра, 1 апреля.

«Мы с Юргеном Клоппом знаем друг друга, мы оба тренируем уже много лет. У каждого клуба бывают взлеты и падения. Мое мнение о «Ливерпуле» остается неизменным, независимо от того, выигрывают ли они Лигу чемпионов или переживают взлеты и падения. Они всегда будут серьезным соперником.

Нас ждет эта игра, а затем сложный график с большим количеством матчей, но самое главное, что спустя много лет мы все еще боремся [за титул], и это очень хорошо.

Побеждать – это хорошо, это придает уверенности, но поддерживать уверенность в течение 10 месяцев очень сложно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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6 комментариев

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Вазген, друг Мхитаряна.
Серьезный соперник и через двадцать восемь лет они обязательно выиграют трофей
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Милан фан 777.
Если Ливерпуль проиграет то могут попрощаться с ЛЧ, а если Сити проиграет то могут попрощаться с АПЛ ☝️ ...
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Александра Александрова
Ливерпуль для Гвардиолы стилистически , самый неудобный соперник !
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-1
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Bashibuzuck
Ответ ConorNite
Как всегда корректно и без грязи. Пэп молоток. Ливер действительно опасен всегда. Что касается вылета из ЛЧ, им на пути встретился Реал. Тут мало что можно было поделать
Клопп тоже молодец, никогда от него никакой грязи не слышал
+5
-2
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Sevuska
Клопп тоже скажет Пепу подобный комплимент , только тот должен ЛЧ с МС взять сначала 😎
+1
-3
-2
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ConorNite
Как всегда корректно и без грязи.
Пэп молоток.
Ливер действительно опасен всегда.
Что касается вылета из ЛЧ, им на пути встретился Реал. Тут мало что можно было поделать
+6
-3
+3
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