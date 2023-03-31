Гвардиола о «Ливерпуле»: «Серьезный соперник независимо от того, выигрывают они ЛЧ или переживают взлеты и падения»
Пеп Гвардиола поделился мнением о «Ливерпуле».
«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 29-м туре АПЛ завтра, 1 апреля.
«Мы с Юргеном Клоппом знаем друг друга, мы оба тренируем уже много лет. У каждого клуба бывают взлеты и падения. Мое мнение о «Ливерпуле» остается неизменным, независимо от того, выигрывают ли они Лигу чемпионов или переживают взлеты и падения. Они всегда будут серьезным соперником.
Нас ждет эта игра, а затем сложный график с большим количеством матчей, но самое главное, что спустя много лет мы все еще боремся [за титул], и это очень хорошо.
Побеждать – это хорошо, это придает уверенности, но поддерживать уверенность в течение 10 месяцев очень сложно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Пэп молоток.
Ливер действительно опасен всегда.
Что касается вылета из ЛЧ, им на пути встретился Реал. Тут мало что можно было поделать