Гвардиола о «Ливерпуле»: «Серьезный соперник независимо от того, выигрывают они ЛЧ или переживают взлеты и падения»

поделился мнением о «Ливерпуле».

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 29-м туре завтра, 1 апреля.

«Мы с знаем друг друга, мы оба тренируем уже много лет. У каждого клуба бывают взлеты и падения. Мое мнение о « » остается неизменным, независимо от того, выигрывают ли они Лигу чемпионов или переживают взлеты и падения. Они всегда будут серьезным соперником.

Нас ждет эта игра, а затем сложный график с большим количеством матчей, но самое главное, что спустя много лет мы все еще боремся [за титул], и это очень хорошо.

Побеждать – это хорошо, это придает уверенности, но поддерживать уверенность в течение 10 месяцев очень сложно», – сказал главный тренер « ».