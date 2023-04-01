Дзюба делит с Миранчуком 1-е место в списке бомбардиров «Локомотива» в Мир РПЛ. У Артема 6 голов в 4 матчах

вышел на первое место в списке бомбардиров « » в этом сезоне Мир .

Сегодня 34-летний нападающий сделал дубль в игре против « » в 21-м туре чемпионата России (3:0, второй тайм). Теперь на его счету 6 забитых голов в 4 матчах сезона РПЛ.

Дзюба стал одним из двух лучших бомбардиром железнодорожников в текущем розыгрыше чемпионата России. Он делит первое место с , который тоже забил 6 голов.

С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.