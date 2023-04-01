Дзюба делит с Миранчуком 1-е место в списке бомбардиров «Локомотива» в Мир РПЛ. У Артема 6 голов в 4 матчах

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Антон Миранчук Пари НН Футбол

Артем Дзюба вышел на первое место в списке бомбардиров «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ.

Сегодня 34-летний нападающий сделал дубль в игре против «Пари НН» в 21-м туре чемпионата России (3:0, второй тайм). Теперь на его счету 6 забитых голов в 4 матчах сезона РПЛ.

Дзюба стал одним из двух лучших бомбардиром железнодорожников в текущем розыгрыше чемпионата России. Он делит первое место с Антоном Миранчуком, который тоже забил 6 голов. 

С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь

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21 комментарий

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Neodim
Ответ Злодей Спб
Будет как Ибра до 41 года играть и кошмарить лигу.
В 38 закончит, скринь.
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Константин Эсперов
Ответ Юрий Кечко
Не забивать теперь?
Где я сказал об этом ? я наоборот похвалил его
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LAOWAI
Вот и славно , трам-пам-пам ! А Дзюба , он везде дзюба , в Локо тоже !
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Юрий Кечко
Ответ Константин Эсперов
Аплодисменты . Лакмусовая бумажка для игры против таких клубов без центра поля и дно защитниками.
Не забивать теперь?
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Андрей Хенто
Как бы не хейтили Артема, но он красавец, пришел в команду которая находилась в плачевном состоянии, где практически все болельщики настроены против его кандидатуры, а в итоге стал ее лидером и приносит результат. Красавец, в ментальном плане Артем очень силен.
+6
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евГений
Ответ Рашпель793
"мёртвое, старое, никому ненужное бревно" за 4 матча практически догнал топарей Смолова и Соболева, бггг ))
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Topordo
Когда молодец, тогда молодец. Чего тут еще говорить.
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евГений
Ответ mishakmv96
Теперь понятно, что в нашем чемпе он до 40 лет может играть и забивать. Как же я ошибался в его полезности для Локо))
С самого начала было понятно, что для РПЛ он отлично подойдет.

Хз почему фаны Локо с таким презрением воспринимали этот трансфер. Дзюба буквально отвел Локомотив от судьбы Динамо)
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Пробивной вратарь
Да тут бы и Ибрагимович стал лучшим.
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Федя Букин
Одной левой всех уделал 🤭
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Станнис Баратеон
Скоро забьет больше чем Торпедо
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Вратарь Бага
Машина завелась)
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Злодей Спб
Будет как Ибра до 41 года играть и кошмарить лигу.
+7
-1
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Константин Эсперов
Аплодисменты . Лакмусовая бумажка для игры против таких клубов без центра поля и дно защитниками.
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Иван Шуткин
Дзюба разрывает) Неожиданно
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Андрей-ДК
Результат достойный, кто бы как не относился, но это надо признать.
П. С. Пойду занесу, что он Зениту ещё положит!
+23
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Денис Мартин
Батя в здании 😎
+8
-1
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Рашпель793
"мёртвое, старое, никому ненужное бревно" за 4 матча практически догнал топарей Смолова и Соболева, бггг ))
+75
-1
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mishakmv96
Теперь понятно, что в нашем чемпе он до 40 лет может играть и забивать. Как же я ошибался в его полезности для Локо))
+17
-3
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Счастье жить
Комментарий скрыт
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-10
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T622222
Рекорд за рекордом! Вот вам и пенсионер!
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Криштиану Роналду
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