У Дзюбы 6 голов в 4 матчах за «Локо» в Мир РПЛ. Он забил «Пари НН» пяткой, потом сделал дубль

забил 5-й и 6-й голы в четырех матчах Мир РПЛ за «Локомотив».

Нападающий « » открыл счет на 15-й минуте игры с «Пари НН», пяткой замкнув прострел . На 31-й он сделал дубль, замкнув передачу Артема Карпукаса.

Теперь у Дзюбы 6 голов в 4 матчах Мир после перехода в «Локомотив». Ранее он сделал хет-трик в игре с «Ростовом» (3:1) и забил один мяч «Краснодару» (3:2).

Полную статистику 34-летнего форварда можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и « » (3:0, первый тайм).