У Дзюбы 6 голов в 4 матчах за «Локо» в Мир РПЛ. Он забил «Пари НН» пяткой, потом сделал дубль
Артем Дзюба забил 5-й и 6-й голы в четырех матчах Мир РПЛ за «Локомотив».
Нападающий «Локомотива» открыл счет на 15-й минуте игры с «Пари НН», пяткой замкнув прострел Максима Ненахова. На 31-й он сделал дубль, замкнув передачу Артема Карпукаса.
Теперь у Дзюбы 6 голов в 4 матчах Мир РПЛ после перехода в «Локомотив». Ранее он сделал хет-трик в игре с «Ростовом» (3:1) и забил один мяч «Краснодару» (3:2).
Полную статистику 34-летнего форварда можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Пари НН» (3:0, первый тайм).
К тому же то один Соболев, а то два футболиста вместе взятые