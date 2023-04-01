У Дзюбы 6 голов в 4 матчах за «Локо» в Мир РПЛ. Он забил «Пари НН» пяткой, потом сделал дубль

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Пари НН Максим Ненахов Артем Карпукас Футбол

Артем Дзюба забил 5-й и 6-й голы в четырех матчах Мир РПЛ за «Локомотив».

Нападающий «Локомотива» открыл счет на 15-й минуте игры с «Пари НН», пяткой замкнув прострел Максима Ненахова. На 31-й он сделал дубль, замкнув передачу Артема Карпукаса.

Теперь у Дзюбы 6 голов в 4 матчах Мир РПЛ после перехода в «Локомотив». Ранее он сделал хет-трик в игре с «Ростовом» (3:1) и забил один мяч «Краснодару» (3:2).

Полную статистику 34-летнего форварда можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Пари НН» (3:0, первый тайм).

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90 комментариев

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Часовой завод
Ответ 1ce
ну конечно, если промес или малком то топы для РПЛ а если дзюба так это просто РПЛ дно))
Причём здесь Промес и Малком?
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Андрей Синецкий
Ответ Максим Пантелеев
И ни у кого нет вопросов по странному поведению защиты клуба им. букмекеров.
Просто защитник никакой . Не понимает как позицию правильно выбирать . И смотреть не футбол , а игрока держать плотно надо .
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Андрей Синецкий
Капитан Пари просто дно . В обоих голах смотрел футбол . Ну играть надо плотнее с Дзюбой. Детский сад
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hh88_88
Ответ Андрей Балабаев
Дзюба оказался прав не поехав на просмотр в Торпедо. Их бывший тренер, хотевший сначала просмотр, выглядит теперь довольно нелепо.
Также дёрнули нижний, как и Локо.
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dimitrii36
артемон перевалит за десяток мячей, кто бы мог подумать, что такое возможно
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Алга
Ответ Максим Пантелеев
И ни у кого нет вопросов по странному поведению защиты клуба им. букмекеров.
У адекватных болельщиков нет вопросов.
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Михаил Стерхов
Ответ Жорег Борщофф
Другим что мешает?
Другие гордые они только реалам или барселонам согласны забивать))))))
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1ce
Ответ Часовой завод
А чему радуемся я не пойму? Дерево у нас лучшим становится не по игре своей, а из за нижайшего уровня РПЛ
ну конечно, если промес или малком то топы для РПЛ а если дзюба так это просто РПЛ дно))
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Miller83
Не будет тебя, Артем, в сборной не-бу-дет... Узбагойся. Для обиженного патлатого бородача возрастом ты не вышел. Или еще чем...
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Илья Богданов
Ответ Saint_Jimmy
Сергеева с Кассьерой никто топ-форвардами и не называет, а Соболя кб нахваливают с того самого момента как он в Спартак перешёл.
Да причем тут топ или не топ, какие ярлыки висят на них и тд. Сбг тоже вешали на Сергеева и Кассьеру ярлыки, что это могильщики Дзюбы, полная замена без потери качества, еще и моложе. Так что чего бы мне их не вспомнить, раз уж Соболя вспоминают?)
К тому же то один Соболев, а то два футболиста вместе взятые
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Часовой завод
Ответ Михаил Стерхов
Дерево ? А это Соболев в Спартаке, ну он и столько не забьет ...
Соболев тоже дерево и что? РПЛ днищенская в целом, а ты стрелки переводишь
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Жанна Калгина
Дзюба-Бомбандир
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Максим Пантелеев
И ни у кого нет вопросов по странному поведению защиты клуба им. букмекеров.
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Михаил Стерхов
Ответ Часовой завод
А чему радуемся я не пойму? Дерево у нас лучшим становится не по игре своей, а из за нижайшего уровня РПЛ
Дерево ? А это Соболев в Спартаке, ну он и столько не забьет ...
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Максим Пантелеев
Ответ Виктор Юрин
А что делают игроки парижопцев ведь все передачи выглядят читаемо футбол смотрят?
Вот вот! Ну хрен ли, у нас даже клуб называется именем букмекеров. Хорошо работают на ставки.
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Максим 1986
С учетом нынешней РПЛ, Дзюба может как Ибра до 40+ играть и колотить.
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Фахрик
Ответ Гамарджоба Генацвале
А ржали над Локо многие,когда его подписали.
А надпись возле стадиона - Дзюба ПНХ? Если бы я это написал, то сейчас сильно пожалел бы)
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Максим 1986
Дзюбович вернулся.
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Parker_92
Ответ Никита Тулаев
ну про спящего гиганта забывать не стоит еще) на мой взгляд он как то лучше смотрелся
Пав не воспитанник Спартака
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Joy2being
Величайший русский форвард 21-го (если Шевченко украинцем считать)
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Hit Zavod
Ответ Ди Ди
Как же все переобулись , просто невероятно. Просто гляньте комменты под новостями когда только подписали Дзюбу… Ай да Артемка
Ты уверен, что это пишут одни и те же люди?
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Никита Тулаев
Ответ Евгений Лифшиц
да понятно, лучший воспитанник Спартака 21го века как-никак
ну про спящего гиганта забывать не стоит еще) на мой взгляд он как то лучше смотрелся
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Ivan Ivanych
Ответ Евгений Лифшиц
да не говори. история с дзюбой одна из самых странных. почему его так долго никто не подписывал? кажется, что дело не в футбольных причинах...
Его рукоблудство на камеру всех отпугивало.
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Блуждающий странник
По меркам РПЛ Дзюба топ и всегда им был. Ничего удивительного, смешно как от него всякие днища по типу Торпедо шарахались, он по итогу забьет больше чем Торпедо всей командой
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Saint_Jimmy
Ответ Илья Богданов
И уже столько же, сколько и Сергеев с Кассьерой вместе взятые за весь сезон, но это ты, конечно, не упомянешь)
Сергеева с Кассьерой никто топ-форвардами и не называет, а Соболя кб нахваливают с того самого момента как он в Спартак перешёл.
+14
-2
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