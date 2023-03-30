«Торпедо» заплатит Талалаеву 4-6 окладов за расторжение контракта

получит денежную компенсацию за расторжение контракта с «Торпедо».

Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо» 22 марта. Ранее сообщалось, что при разрыве контракта тренер подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в клубе в течение продолжительного времени. В том числе за счет этого пункта Талалаеву пообещали компенсацию за расторжение договора.

По данным «РБ Спорт», за разрыв контракта « » выплатит Талалаеву от четырех до шести окладов. Такие условия были прописаны в договоре тренера с клубом. Сколько составлял оклад Талалаева, неизвестно.

После 20 туров Мир «Торпедо» занимает последнее место, набрав 8 очков.