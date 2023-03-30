«Торпедо» заплатит Талалаеву 4-6 окладов за расторжение контракта

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо деньги Футбол

Андрей Талалаев получит денежную компенсацию за расторжение контракта с «Торпедо».

Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо» 22 марта. Ранее сообщалось, что при разрыве контракта тренер подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в клубе в течение продолжительного времени. В том числе за счет этого пункта Талалаеву пообещали компенсацию за расторжение договора.

По данным «РБ Спорт», за разрыв контракта «Торпедо» выплатит Талалаеву от четырех до шести окладов. Такие условия были прописаны в договоре тренера с клубом. Сколько составлял оклад Талалаева, неизвестно.

После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает последнее место, набрав 8 очков.

 

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7 комментариев

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Александр Жуков
Жалко что Андрей Викторович ушёл, при нём Торпедо на команду стала похожа, но он делал всё что мог,и мне кажется, если бы остался,смог бы команду вытащить в стыки, но наше руководство это что-то, таких длобо...в надо ещё поискать,пригласить тренера из последней команды серии В,из которой его послали,развивать стратегию клуба, я не знаю может я что-то не понимаю
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SadlerRG
От 4 до 6? Кубик бросать будет?
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Кирилл.С-Пб
Контракт карандашом на рулоне туалетной бумаги подписывали? Так 4 или 6 окладов?)
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Эннер Валенсия
Ответ Дядя ТУРА
смысл расторжения? отработал бы до конца уже. Торпедо не спасти
У него контракт на 2,5 года. До конца, это до вылета из ФНЛ?
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инок
Хорошо хоть выплатит, что положено по контракту.
Скоро встретимся с Талалаевым на матч-тв.
+1
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+1
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Дмитрий Сотников
Следующая новость такая: Торпедо банкрот
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Дядя ТУРА
смысл расторжения? отработал бы до конца уже. Торпедо не спасти
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