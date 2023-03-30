«Торпедо» заплатит Талалаеву 4-6 окладов за расторжение контракта
Андрей Талалаев получит денежную компенсацию за расторжение контракта с «Торпедо».
Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо» 22 марта. Ранее сообщалось, что при разрыве контракта тренер подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в клубе в течение продолжительного времени. В том числе за счет этого пункта Талалаеву пообещали компенсацию за расторжение договора.
По данным «РБ Спорт», за разрыв контракта «Торпедо» выплатит Талалаеву от четырех до шести окладов. Такие условия были прописаны в договоре тренера с клубом. Сколько составлял оклад Талалаева, неизвестно.
После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает последнее место, набрав 8 очков.
Скоро встретимся с Талалаевым на матч-тв.