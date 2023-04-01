«Арсенал» представил форму в виде тульского пряника. Сегодня 1 апреля

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«Арсенал» представил форму в виде тульского пряника 1 апреля.

«Мальчишки и девчонки, у нас для вас просто фантастическая новость! 

Вы будете в шоке! Рады представить вам третий комплект формы «Пряничный-2023» на концовку нынешнего сезона.

На дизайн формы нас вдохновил вкусный и сладкий тульский пряник. Согласитесь, это прям вкуснятина!» – сказано в сообщении тульского клуба.

Напомним, что сегодня 1 апреля – день смеха.

Фото: t.me/pfcarsenaltula

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10 комментариев

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vdm23
Позорный Зенит представил форму в виде мусорки
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Stasinho7
Схема Старожука спалена
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Сначала подумал что реально лондонский так сделал
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Spaten
А третий комплект с самоваром
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dreamstep
О, Панченко перешёл в лондонский Арсенал. Теперь точно АПЛ выиграют!
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Эл Ку
Все подумали про лондонский😁
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Твой любимый хейтер
Спасибо, что уточнили. Было непонятно.
+5
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Ярик01
это прям вкуснятина, но даже в стыки не попадут.
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Michael Sneg
Гениально.
Это же олицетворения всего нашего сегодняшнего российского футбола!
+7
-1
+6
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Дмитрий Пичугин
Они и в обычной своей форме пряники.
+3
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