«Арсенал» представил форму в виде тульского пряника. Сегодня 1 апреля

« » представил форму в виде тульского пряника 1 апреля.

«Мальчишки и девчонки, у нас для вас просто фантастическая новость!

Вы будете в шоке! Рады представить вам третий комплект формы «Пряничный-2023» на концовку нынешнего сезона.

На дизайн формы нас вдохновил вкусный и сладкий тульский пряник. Согласитесь, это прям вкуснятина!» – сказано в сообщении тульского клуба.

Напомним, что сегодня 1 апреля – день смеха.

Фото: t.me/pfcarsenaltula