«Арсенал» представил форму в виде тульского пряника. Сегодня 1 апреля
«Арсенал» представил форму в виде тульского пряника 1 апреля.
«Мальчишки и девчонки, у нас для вас просто фантастическая новость!
Вы будете в шоке! Рады представить вам третий комплект формы «Пряничный-2023» на концовку нынешнего сезона.
На дизайн формы нас вдохновил вкусный и сладкий тульский пряник. Согласитесь, это прям вкуснятина!» – сказано в сообщении тульского клуба.
Напомним, что сегодня 1 апреля – день смеха.
Фото: t.me/pfcarsenaltula
Это же олицетворения всего нашего сегодняшнего российского футбола!