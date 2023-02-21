«В Крыму всегда чувствовался недостаток в чем-то. Зарплаты маленькие, уровень жизни невысокий». Хавбек «КАМАЗа» Рейхмен о детстве

Полузащитник рассказал о детстве в Крыму.

20-летний футболист родился в Евпатории и до 2014 года играл на Украине.

– Зарплаты маленькие, уровень жизни невысокий. Мама у меня не работала, сидела со мной и младшим братом. У отца был небольшой магазин автозапчастей. В Крыму всегда чувствовался недостаток в чем-то.

Например, тяжело было найти бутсы. И хорошие мячи – тоже. На них, если попадались, были невероятные цены.

Каждый день рождения я хотел подарок, связанный с футболом. Однажды родители подарили форму сборной Испании-2008 с фамилией . Я был счастлив, много в ней играл, до сих пор где-то дома в Крыму лежит.

– Сейчас родители работают?

– Нет, полностью обеспечиваю семью. Помогать им начал еще лет с 18, а сейчас постоянно спрашиваю родителей: «Сколько надо? На что?» Магазинчик у них по-прежнему есть, но бывать им там не нужно, есть персонал, – сказал полузащитник «Торпедо», выступающий за «КАМАЗ» на правах аренды.