«В Крыму всегда чувствовался недостаток в чем-то. Зарплаты маленькие, уровень жизни невысокий». Хавбек «КАМАЗа» Рейхмен о детстве

Теги премьер-лига Россия Фернандо Торрес Сборная Испании по футболу Первая лига Торпедо КАМАЗ игровая форма чемпионат Крыма стиль деньги Богдан Рейхмен Футбол

Полузащитник Богдан Рейхмен рассказал о детстве в Крыму.

20-летний футболист родился в Евпатории и до 2014 года играл на Украине.

– Зарплаты маленькие, уровень жизни невысокий. Мама у меня не работала, сидела со мной и младшим братом. У отца был небольшой магазин автозапчастей. В Крыму всегда чувствовался недостаток в чем-то.

Например, тяжело было найти бутсы. И хорошие мячи – тоже. На них, если попадались, были невероятные цены.

Каждый день рождения я хотел подарок, связанный с футболом. Однажды родители подарили форму сборной Испании-2008 с фамилией Торреса. Я был счастлив, много в ней играл, до сих пор где-то дома в Крыму лежит.

– Сейчас родители работают?

– Нет, полностью обеспечиваю семью. Помогать им начал еще лет с 18, а сейчас постоянно спрашиваю родителей: «Сколько надо? На что?» Магазинчик у них по-прежнему есть, но бывать им там не нужно, есть персонал, – сказал полузащитник «Торпедо», выступающий за «КАМАЗ» на правах аренды.

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13 комментариев

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градус ненависти
Ой вей, у Рейхмана родители не работают, имеют «свой магазинчик», где «работает персонал», и это называется «бедно живут»
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Super Bock
Фамилия интересная конечно у парня
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Sobachkin
А сейчас все очень круто?
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Ramin Mamedov
как могут быть зарплаты маленькими у тех. кто даже не работает?))
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Роман
Ответ zar_1927
худшее там впереди
а что произойдёт?хуже чем отрезок между 1991 и 2014 годом врядли можно представить
+1
-2
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Алексей Гусев
Ответ Albert Rrahmani
Зато теперь Крым самый развитый регион рф, особенно в плане футбола))) (хотя полуостров на самом деле принадлежит Украине)
да забудьте вы уже про Крым, к Украине он не вернется, и он поступил как имел право...или стоит поговорить по какому праву получила независимость Украина? И да за 8 лет Крым изменился значительно...
+3
-2
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Ответ WhatZ
У меня одного вызывает диссонанс эти 2 высказывания? " Зарплаты маленькие, уровень жизни невысокий. Мама у меня не работала. В Крыму всегда чувствовался недостаток в чем-то." "Каждый день рождения я хотел подарок, связанный с футболом. Однажды родители подарили форму сборной Испании-2008 с фамилией Торреса."
Нууу...да, только у тебя. Футболка - не имеется в виду прям футболка Торреса с евро, а реплика с его фамилией. Даже, если жили небогато, для ребенка можно подзатянуть пояса, чтобы подарок на день рождения сделать. Была бы настоящая - вряд ли он в ней где-то бы играл )
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Lindeman
Мне больше понравилось то, что родители не работают, но магазинчик у них есть
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zar_1927
худшее там впереди
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kodgong
Ответ WhatZ
У меня одного вызывает диссонанс эти 2 высказывания? " Зарплаты маленькие, уровень жизни невысокий. Мама у меня не работала. В Крыму всегда чувствовался недостаток в чем-то." "Каждый день рождения я хотел подарок, связанный с футболом. Однажды родители подарили форму сборной Испании-2008 с фамилией Торреса."
ну естественно с рынка)). не фирменная же
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anastasia Krugova
Ответ WhatZ
У меня одного вызывает диссонанс эти 2 высказывания? " Зарплаты маленькие, уровень жизни невысокий. Мама у меня не работала. В Крыму всегда чувствовался недостаток в чем-то." "Каждый день рождения я хотел подарок, связанный с футболом. Однажды родители подарили форму сборной Испании-2008 с фамилией Торреса."
ты пробуешь понять то что не суждено понять))
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Albert Rrahmani
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WhatZ
У меня одного вызывает диссонанс эти 2 высказывания?

" Зарплаты маленькие, уровень жизни невысокий. Мама у меня не работала. В Крыму всегда чувствовался недостаток в чем-то."

"Каждый день рождения я хотел подарок, связанный с футболом. Однажды родители подарили форму сборной Испании-2008 с фамилией Торреса."
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