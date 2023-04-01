Газзаев назвал Игнашевича и Владимира Газзаева лучшими молодыми тренерами: «У них есть результат»

назвал и лучшими молодыми тренерами.

— Кого бы выделили из молодых тренеров?

— Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. Объясню почему. У них есть результат.

Игнашевич неплохо, на мой взгляд, работал в «Торпедо». Сейчас с «Балтикой» лидирует в лиге — и, думаю, выйдет в РПЛ.

Мой сын, работая в « », когда был самый тяжелый сезон — переходной на «осень-весна», который длился полтора года, вышел в Высшую лигу с клубом. Потом играл в финале Кубка России.

В Казахстане он очень успешно работал — в «Актобе» и «Тоболе». Был серебряным призером, финалистом Кубка. С «Тоболом» вообще установил рекорд — 20 туров без поражений, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.