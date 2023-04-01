Газзаев назвал Игнашевича и Владимира Газзаева лучшими молодыми тренерами: «У них есть результат»

Теги Сергей Игнашевич Валерий Газзаев Первая лига Балтика высшая лига Казахстан Владимир Газзаев Алания Владикавказ Футбол

Валерий Газзаев назвал Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева лучшими молодыми тренерами.

— Кого бы выделили из молодых тренеров?

— Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. Объясню почему. У них есть результат.

Игнашевич неплохо, на мой взгляд, работал в «Торпедо». Сейчас с «Балтикой» лидирует в Первой лиге — и, думаю, выйдет в РПЛ.

Мой сын, работая в «Алании», когда был самый тяжелый сезон — переходной на «осень-весна», который длился полтора года, вышел в Высшую лигу с клубом. Потом играл в финале Кубка России.

В Казахстане он очень успешно работал — в «Актобе» и «Тоболе». Был серебряным призером, финалистом Кубка. С «Тоболом» вообще установил рекорд — 20 туров без поражений, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
А сколько лет надо, чтобы тренер стал типа зрелым?
А то сколько лет прошло с переходного сезона, а тренер еще молодой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bbbereggg@gmail.com
Давай Валера, жги (гавкай) дальше
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstar
Газаев Газаеву Газаев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Можно было бы подумать, что он троллит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evil
Игнашевич лишний в этом списке, конечно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Сам сына не похвалишь, никто не похвалит. Противно
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий