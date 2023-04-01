Газзаев назвал Игнашевича и Владимира Газзаева лучшими молодыми тренерами: «У них есть результат»
Валерий Газзаев назвал Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева лучшими молодыми тренерами.
— Кого бы выделили из молодых тренеров?
— Сергея Игнашевича и Владимира Газзаева. Объясню почему. У них есть результат.
Игнашевич неплохо, на мой взгляд, работал в «Торпедо». Сейчас с «Балтикой» лидирует в Первой лиге — и, думаю, выйдет в РПЛ.
Мой сын, работая в «Алании», когда был самый тяжелый сезон — переходной на «осень-весна», который длился полтора года, вышел в Высшую лигу с клубом. Потом играл в финале Кубка России.
В Казахстане он очень успешно работал — в «Актобе» и «Тоболе». Был серебряным призером, финалистом Кубка. С «Тоболом» вообще установил рекорд — 20 туров без поражений, – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.
А то сколько лет прошло с переходного сезона, а тренер еще молодой.