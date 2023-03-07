«Балтика» до 20 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге. Команда не проигрывает со 2-го тура

Теги Сергей Игнашевич Первая лига Балтика рекорды Футбол

Беспроигрышная серия «Балтики» в Мелбет Первой лиге продлилась до 20 матчей.

В 21-м туре калининградцы обыграли «СКА Хабаровск» со счетом 2:0, проведя 20-й матч подряд в турнире без поражений. В прошлом туре «Балтика» побила рекорд Первой лиги по этому показателю.

Последнее поражение в Первой лиге команда под руководством Сергея Игнашевича потерпела в первом туре, уступив в гостях «Велесу» (1:2).

«Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 44 очка в 21 матче.

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9 комментариев

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Бухгалтер2021
сегодня Балтику надо пить
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RSI
Ответ ЕгориЙ
Торпедо под его руковдством тоже на 1 месте в ФНЛ шло, потом скатились ниже прямого выхода в РПЛ.
Там, насколько не известно, были другие дела... Не футбольные.
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Артем Шелудков
Игнашевич еще в бытность игрока выделялся тем, что был достаточно умным, правильно сделал, что не полез в сразу топы тренировать, как Березуцкие, а начал набивать шишки в ФНЛ и вот сейчас показывать достойнейший результат в ЛЛМ
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блокад блокадыч
Ответ Никита Самарин
Будет интересно посмотреть за ними в РПЛ. Тренер интересный (Игнашевич) и стадион хороший, всё у них должно сложится хорошо.
и болелов ходит нормально так!
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ЕгориЙ
Торпедо под его руковдством тоже на 1 месте в ФНЛ шло, потом скатились ниже прямого выхода в РПЛ.
+1
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Игорь
Ответ Arman FCSM
Может быть "единственное" поражение, а не "последнее"?
Крайнее)
+2
-1
+1
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Никита Самарин
Будет интересно посмотреть за ними в РПЛ. Тренер интересный (Игнашевич) и стадион хороший, всё у них должно сложится хорошо.
+9
-2
+7
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alexsem69
Ждём Балтику в РПЛ!
+5
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+5
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Arman FCSM
Может быть "единственное" поражение, а не "последнее"?
+6
-4
+2
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