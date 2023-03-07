«Балтика» до 20 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге. Команда не проигрывает со 2-го тура

Беспроигрышная серия «Балтики» в Мелбет Первой лиге продлилась до 20 матчей.

В 21-м туре калининградцы обыграли «СКА Хабаровск» со счетом 2:0, проведя 20-й матч подряд в турнире без поражений. В прошлом туре «Балтика» побила рекорд Первой лиги по этому показателю.

Последнее поражение в Первой лиге команда под руководством потерпела в первом туре, уступив в гостях «Велесу» (1:2).

« » лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 44 очка в 21 матче.