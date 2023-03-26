«Балтика» Игнашевича до 23 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге. Отрыв от 3-го места – 9 очков

Рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге продлилась до 23 матчей.

В 24-м туре команда под руководством обыграла « » со счетом 1:0.

В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре « » проиграла «Велесу» со счетом 1:2.

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 51 очко в 24 турах. На 2-м месте – казанский «Рубин», набравший 45 очков, третьим с 42 очками идет «Енисей».