«Балтика» Игнашевича до 23 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге. Отрыв от 3-го места – 9 очков
Рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге продлилась до 23 матчей.
В 24-м туре команда под руководством Сергея Игнашевича обыграла «КАМАЗ» со счетом 1:0.
В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2.
«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 51 очко в 24 турах. На 2-м месте – казанский «Рубин», набравший 45 очков, третьим с 42 очками идет «Енисей».
Серёга вас встретит как родных ))
Но больше очка не увезёте.