«Балтика» Игнашевича до 23 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге. Отрыв от 3-го места – 9 очков

Теги Сергей Игнашевич Первая лига КАМАЗ Балтика рекорды Футбол

Рекордная серия «Балтики» без поражений в Мелбет Первой лиге продлилась до 23 матчей.

В 24-м туре команда под руководством Сергея Игнашевича обыграла «КАМАЗ» со счетом 1:0.

В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2.

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 51 очко в 24 турах. На 2-м месте – казанский «Рубин», набравший 45 очков, третьим с 42 очками идет «Енисей».

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11 комментариев

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Игорь Васильев
Ответ Shuller18
Ждем в РПЛ! Я на их стадион хочу)
Фан айди уже оформил?
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illest
А гол видели? Загляденье же
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nobrainnopain
Красиво будет, Игнашевич своим трудом дорастет до РПЛ👏🏻
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Бременер
Ответ Shuller18
Ждем в РПЛ! Я на их стадион хочу)
Приезжайте!
Серёга вас встретит как родных ))
Но больше очка не увезёте.
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Slavnov
Ответ avcgloronalduMU
тащат Калининград в премьер лигу ))
они туда и не хотят,на этот сезон,такой задачи не было
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Filipp Gorski
Удачи! Было бы круто увидеть Калининград в РПЛ
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Dmitriy Boroda
Ответ avcgloronalduMU
тащат Калининград в премьер лигу ))
Примеры можно? Каким образом тащат? По игре сегодня есть вопросы?
+5
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+5
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Влад Яшнов
Был я в Калининграде - поразился как там любят футбол. Очень жду их в рпл)
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NOOhr
Давай Серега! РПЛ ждет тебя… Жаль только на матч твоей команды сходить не даст Фан-уйди(
+1
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avcgloronalduMU
тащат Калининград в премьер лигу ))
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-5
-3
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Shuller18
Ждем в РПЛ! Я на их стадион хочу)
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-1
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