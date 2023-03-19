«Балтика» Игнашевича до 22 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге

«Балтика» продлила рекордную беспроигрышную серию до 22 матчей.

Калининградский клуб сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в матче 23-го тура Мелбет Первой лиги.

Команда тренера проиграла в этом сезоне только в игре первого тура – «Велесу» (1:2).

« » лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. На втором месте находится «Рубин», на счету которого 44 балла.

Следующий матч калининградцев запланирован 26 марта против «КАМАЗа».

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