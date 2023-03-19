«Балтика» Игнашевича до 22 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге

Теги Сергей Игнашевич Первая лига Балтика Футбол

«Балтика» продлила рекордную беспроигрышную серию до 22 матчей.

Калининградский клуб сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в матче 23-го тура Мелбет Первой лиги.

Команда тренера Сергея Игнашевича проиграла в этом сезоне только в игре первого тура – «Велесу» (1:2).

«Балтика» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. На втором месте находится «Рубин», на счету которого 44 балла.

Следующий матч калининградцев запланирован 26 марта против «КАМАЗа».

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7 комментариев

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Артем Алмазов
Ответ mot1v
В конце опять проигрывать начнут?
Походу, Торпедо тогда сливало благодаря руководству.
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Артем Алмазов
Ответ окечуква
Желаю Балтике и Игнашевичу повторить путь Балтики Ткаченко.
Благо Ткаченко сейчас в тренерском штабе.
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окечуква
Желаю Балтике и Игнашевичу повторить путь Балтики Ткаченко.
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Balt
Сегодня сыграли так себе. Зачем было отдавать Акрону преимущество во втором тайме? Дома надо жать на полную и плющить соперника. Сделали счёт 3-0 - и играйте дальше по счёту. Но при 1-0 играть на удержание результата? Такое себе.
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mot1v
В конце опять проигрывать начнут?
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alexsem69
Мощь💪
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avcgloronalduMU
калининградцев развлекают как могут, даже серию вот такую им придумали
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