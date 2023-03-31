Юрген Клопп: «Холанд хороший нападающий, но «Ман Сити» стал чемпионом без форварда»
Юргена Клоппа не радует возможное отсутствие Эрлинга Холанда в игре с «Манчестер Сити».
Норвежец ранее из-за травмы пропустил матчи сборной.
«Когда готовишься к игре, ты делаешь все возможное, чтобы избежать финального паса – и именно здесь Холанд по-настоящему вступает в игру.
Он хороший нападающий, но они стали чемпионами без форварда. Вот так бывает. Никогда не знаешь на 100 процентов, кто может сыграть», – сказал тренер «Ливерпуля».
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