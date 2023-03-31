Юрген Клопп: «Холанд хороший нападающий, но «Ман Сити» стал чемпионом без форварда»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Эрлинг Холанд Футбол

Юргена Клоппа не радует возможное отсутствие Эрлинга Холанда в игре с «Манчестер Сити».

Норвежец ранее из-за травмы пропустил матчи сборной.

«Когда готовишься к игре, ты делаешь все возможное, чтобы избежать финального паса – и именно здесь Холанд по-настоящему вступает в игру.

Он хороший нападающий, но они стали чемпионами без форварда. Вот так бывает. Никогда не знаешь на 100 процентов, кто может сыграть», – сказал тренер «Ливерпуля».

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1 комментарий

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Валдис Пельш
вот и ответочка
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