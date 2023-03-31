«Карпин – тонкий психолог и немного авантюрист, принижает всегда, мол, мы тут плохо сыграли, состав недостаточный, еще что-то... И правильно делает». Радимов о «Ростове»

Теги Зенит Ростов Владислав Радимов премьер-лига Россия Валерий Карпин психология Футбол

Владислав Радимов назвал Валерия Карпина тонким психологом.

Бывший игрок сборной России и «Зенита» сказал об этом, говоря о шансах «Ростова» на борьбу за золото.

– «Ростов» сейчас главный преследователь «Зенита» в таблице.

– Да, тихо-тихо, а уже вторые. А вот посмотрите – сейчас они обыграют «Торпедо», а «Зенит» вдруг не обыграет «Урал», то расстояние уже будет пять очков.

Потом «Зенит» играет с «Локо», который набрал ход... И может не победить. А «Ростов» может вновь выиграть. И уже расстояние сократится всего на одну игру. И потом у них очная встреча в Ростове...

– Получается, чемпионская интрига все еще жива!

– Да, Карпин такой тонкий психолог и немного авантюрист, принижает всегда, мол, мы тут плохо сыграли, состав недостаточный, еще что-то… И он это правильно делает. Так что до конца чемпионата произойти может все, что угодно.

– Кстати, вся эта суета вокруг Карпина и его высказываний, которые все обсуждают в последние дни, может как-то повлиять на «Ростов»?

– Нет, никак. Все, кто знает Карпина, прекрасно отдают отчет, почему он так сказал: как спросили, так и ответил!

И любой уважающий себя человек так и должен ответить – если я вас не устраиваю, я уйду, найдите лучше... – cказал Радимов.

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5 комментариев

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Доктор Верховцев
Валера — тонкий психолог? Толстый тролль, скорее.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Блин, разгадали стратегию Ростова. А если и Семак о ней ещё узнает🤦‍♀️
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Александр Зубков
Радимов то Карпина знает лучше нас.
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Ростов-на-Дону
Радимов, руки прочь от "Ростова"
Давай, стакан и, в Ватикан!
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Alex Chernov
В сборную хочет, хоть кем то, к гадалке не ходи 🙃
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