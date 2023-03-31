«Карпин – тонкий психолог и немного авантюрист, принижает всегда, мол, мы тут плохо сыграли, состав недостаточный, еще что-то... И правильно делает». Радимов о «Ростове»

назвал тонким психологом.

Бывший игрок сборной России и «Зенита» сказал об этом, говоря о шансах « » на борьбу за золото.

– «Ростов» сейчас главный преследователь « » в таблице.

– Да, тихо-тихо, а уже вторые. А вот посмотрите – сейчас они обыграют « », а «Зенит» вдруг не обыграет «Урал», то расстояние уже будет пять очков.

Потом «Зенит» играет с «Локо», который набрал ход... И может не победить. А «Ростов» может вновь выиграть. И уже расстояние сократится всего на одну игру. И потом у них очная встреча в Ростове...

– Получается, чемпионская интрига все еще жива!

– Да, Карпин такой тонкий психолог и немного авантюрист, принижает всегда, мол, мы тут плохо сыграли, состав недостаточный, еще что-то… И он это правильно делает. Так что до конца чемпионата произойти может все, что угодно.

– Кстати, вся эта суета вокруг Карпина и его высказываний, которые все обсуждают в последние дни, может как-то повлиять на «Ростов»?

– Нет, никак. Все, кто знает Карпина, прекрасно отдают отчет, почему он так сказал: как спросили, так и ответил!

И любой уважающий себя человек так и должен ответить – если я вас не устраиваю, я уйду, найдите лучше... – cказал Радимов.