Гальтье о новом контракте Месси: «Переговоры идут. То, что решат Лео и «ПСЖ», – конфиденциально»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Кристоф Гальтье подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры о новом контракте с Лионелем Месси.

«Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с Луишем Кампушем и руководством.

У людей есть разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными.

Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона Лиги 1.

То, что решат Месси и клуб, – конфиденциально», – сказал главный тренер парижан.

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9 комментариев

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AnMe
Тяжелый выбор. Последние годы сейчас решает какому отдать клубу. И скорее всего останется в ПСЖ, к сожалению. Думаю сезон + продление на еще один сезон (насчет досезона будет ясно только после копы Америки). А после МЛС / Барса / завершение карьеры.
Только вот ПСЖ соответственно Франция и франц болелы, которые обиду на него держат. Учитывая что он мозг команды и даже на награды с такими результатами, будучи лучшим в клубе не номинируется - оставляет не самое лучшее впечатление. Хоть и наград по горло у него. Но все равно неприятно уверен.
Также сама команда плохая. Ни скамейки, ни системы. Гальтье просто хороший парень и имеет хорошие отношения со звездами и потыкает им (мое впечатление). А надо брать тренера с опытом в еврокубках. Также норм центр поля нужен, ибо приходится Лео эту работу выполнять неохотно и тратить на это всё силы и не получает благодарности. А деньги просто уходят Неймару вечно травмированному, Мбаппе, за котрого фиг знает зачем платят деньги (ну понятно, чтобы не перешел, ок), и Лео хотя бы медийкой держит эту лигу в тонусе, что даже хейтеры смотрят. Тяжелый случай конечно.
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Inside 88 LW
Да всем - РАТЬ !
Могу понять Месси - даже переход в этот спорт клуб.
Лапорта как бы к нему не относились - поднимает FCB 1899. Алемани - что делает(NC). Магия вне стен Хогвартса (с большой буквы написал, отношение к 10-11 месту АПЛ не имеет). Хави - (катарский физрук, да-да минусите) - забирает Супер-кубок, вероятнее всего - финалист Кубка и злато место ЛЛ!
За последние 4-5 лет вижу проблеск у любимой команды!
Visca BARCA!
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RealJericho
Надо валить в барсу к Хави. ИМХО
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Мужанов Дмитрий Александрович
Если ПСЖ не найдут кому продать в ближайшее время Неймара, ну или Мбапе(что вряд ли, так как он скорей бесплатно уйдёт через год) то Месси может стать для них обузой, как и его контракт(пожалуй даже в первую очередь).
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Number_2
Вообще-то мы уже решили, что пешеход нафиг никому не нужен, со своими липовыми наградами!
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Total_90
ПСЖ очень выгодно оставить двух претендентов Золотого мяча 2023 Месси и Мбапе на следующий год
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OldRedWhite
Ложь !
Мы тут на Спорте решили , что Месси возвращается в Барсу !
+3
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Отец Абду
ПСЖ хочет продлить контракт с ним, Барса мечтает вернуть его обратно, клубы МЛС уже проявляют интерес ( надеюсь, он останется в Европе). Даже в свои 36 самый востребованный игрок:)
+9
-2
+7
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Виталий
Думаю Месси останется на годик-два , а там посмотрим, потом можно уже сделать красиво , уехав в родной Ньюэл Олд Бойз
+1
-1
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