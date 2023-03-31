Гальтье о новом контракте Месси: «Переговоры идут. То, что решат Лео и «ПСЖ», – конфиденциально»
Кристоф Гальтье подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры о новом контракте с Лионелем Месси.
«Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с Луишем Кампушем и руководством.
У людей есть разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными.
Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона Лиги 1.
То, что решат Месси и клуб, – конфиденциально», – сказал главный тренер парижан.
Только вот ПСЖ соответственно Франция и франц болелы, которые обиду на него держат. Учитывая что он мозг команды и даже на награды с такими результатами, будучи лучшим в клубе не номинируется - оставляет не самое лучшее впечатление. Хоть и наград по горло у него. Но все равно неприятно уверен.
Также сама команда плохая. Ни скамейки, ни системы. Гальтье просто хороший парень и имеет хорошие отношения со звездами и потыкает им (мое впечатление). А надо брать тренера с опытом в еврокубках. Также норм центр поля нужен, ибо приходится Лео эту работу выполнять неохотно и тратить на это всё силы и не получает благодарности. А деньги просто уходят Неймару вечно травмированному, Мбаппе, за котрого фиг знает зачем платят деньги (ну понятно, чтобы не перешел, ок), и Лео хотя бы медийкой держит эту лигу в тонусе, что даже хейтеры смотрят. Тяжелый случай конечно.
Могу понять Месси - даже переход в этот спорт клуб.
Лапорта как бы к нему не относились - поднимает FCB 1899. Алемани - что делает(NC). Магия вне стен Хогвартса (с большой буквы написал, отношение к 10-11 месту АПЛ не имеет). Хави - (катарский физрук, да-да минусите) - забирает Супер-кубок, вероятнее всего - финалист Кубка и злато место ЛЛ!
За последние 4-5 лет вижу проблеск у любимой команды!
Visca BARCA!
Мы тут на Спорте решили , что Месси возвращается в Барсу !