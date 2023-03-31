Гальтье о новом контракте Месси: «Переговоры идут. То, что решат Лео и «ПСЖ», – конфиденциально»

подтвердил, что « » ведет переговоры о новом контракте с .

«Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с и руководством.

У людей есть разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными.

Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона Лиги 1.

То, что решат Месси и клуб, – конфиденциально», – сказал главный тренер парижан.