Павел Кукуян: «Бывают времена, когда не хочется судить большие команды. С аутсайдерами проще, но топ-матчи обязательно нужны»
Арбитр Павел Кукуян в интервью Sports.ru рассказал, какие матчи судить проще.
– Вас называли спартаковским судьей, потому что «Спартак» при вас сначала вообще не проигрывал – 7 побед и 7 ничьих.
– А после – 3 игры и 3 поражения (разговор состоялся до игры с «Оренбургом» (0:2), теперь 4 из 4 – Sports.ru). Это болельщики пишут – пусть развлекаются.
– Платят одинаково что за «Спартак» – «Зенит», что за «Торпедо» – «Урал». Только в первом случае уничтожат за ошибки, а во втором – никто и внимания не обратит. Какие матчи больше хочется судить?
– Конечно, матчи аутсайдеров психологически судить проще. Да и вообще проще. Вот только не хочется судить только их – топ-матчи обязательно нужны.
– Бывало так, что вас назначили на «Спартак», а вы подумали: «Да что ж такое, опять все это слушать»?
– Бывают времена, когда не хочется судить большие команды, не буду скрывать. Конечно, не всегда, но проскакивает, – сказал Кукуян.
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