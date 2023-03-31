Павел Кукуян: «Бывают времена, когда не хочется судить большие команды. С аутсайдерами проще, но топ-матчи обязательно нужны»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Sports.ru Павел Кукуян Футбол

Арбитр Павел Кукуян в интервью Sports.ru рассказал, какие матчи судить проще.

– Вас называли спартаковским судьей, потому что «Спартак» при вас сначала вообще не проигрывал – 7 побед и 7 ничьих.

– А после – 3 игры и 3 поражения (разговор состоялся до игры с «Оренбургом» (0:2), теперь 4 из 4 – Sports.ru). Это болельщики пишут – пусть развлекаются.

– Платят одинаково что за «Спартак» – «Зенит», что за «Торпедо» – «Урал». Только в первом случае уничтожат за ошибки, а во втором – никто и внимания не обратит. Какие матчи больше хочется судить?

– Конечно, матчи аутсайдеров психологически судить проще. Да и вообще проще. Вот только не хочется судить только их – топ-матчи обязательно нужны. 

– Бывало так, что вас назначили на «Спартак», а вы подумали: «Да что ж такое, опять все это слушать»?

– Бывают времена, когда не хочется судить большие команды, не буду скрывать. Конечно, не всегда, но проскакивает, – сказал Кукуян.

«Джикия несется на меня, а я думаю: «Тебе сразу желтую или подождать?» Интервью судьи Кукуяна

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7 комментариев

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Kirill est. 1978
Профессиональное выгорание у него похоже, не хочет работать…
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Konstantin Zorin
Ну, хватит уже Кукуяна. Пусть идёт и работает без косяков.
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Valentin Kompaneytsev
Не каждый судья выдерживает давление при судействе топовых команд. Почти все судьи допускали ошибки при судействе больших команд.
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Наталья Ларионова
Ответ Алексей Ненахов
Может оно и правильно , чем допускать ошибки как в кубке
А какие ошибки у него в Кубке были?
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All-Eyes On-Me
Выражу непопулярное мнение, но судьи это такие же игроки. Они также ошибаются. Но только получают в разы меньше. Наверное, визитка судьи это уверенность и последовательность. Посмотрите как судит Карасев, как он вырос как арбитр. Великолепный судья европейского уровня.
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BarCa
Ну понятно, команда аутсайдер иногда не поднимет большой шум из за ошибки , а вот Спартак или Зенит это другое. Это как сказ о Богатых и Бедных.
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Алексей Ненахов
Может оно и правильно , чем допускать ошибки как в кубке
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