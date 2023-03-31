Павел Кукуян: «Бывают времена, когда не хочется судить большие команды. С аутсайдерами проще, но топ-матчи обязательно нужны»

Арбитр Павел Кукуян в интервью Sports.ru рассказал, какие матчи судить проще.

– Вас называли спартаковским судьей, потому что « » при вас сначала вообще не проигрывал – 7 побед и 7 ничьих.

– А после – 3 игры и 3 поражения (разговор состоялся до игры с «Оренбургом» (0:2), теперь 4 из 4 – Sports.ru). Это болельщики пишут – пусть развлекаются.

– Платят одинаково что за «Спартак» – «Зенит», что за «Торпедо» – «Урал». Только в первом случае уничтожат за ошибки, а во втором – никто и внимания не обратит. Какие матчи больше хочется судить?

– Конечно, матчи аутсайдеров психологически судить проще. Да и вообще проще. Вот только не хочется судить только их – топ-матчи обязательно нужны.

– Бывало так, что вас назначили на «Спартак», а вы подумали: «Да что ж такое, опять все это слушать»?

– Бывают времена, когда не хочется судить большие команды, не буду скрывать. Конечно, не всегда, но проскакивает, – сказал Кукуян.

«Джикия несется на меня, а я думаю: «Тебе сразу желтую или подождать?» Интервью судьи Кукуяна