Кукуян о ВАР: «Есть куча серых моментов, когда даже с ВАР сложно разобраться. Начинаешь свое решение ломать, это понижает авторитет арбитра на поле»

Арбитр Павел Кукуян в интервью Sports.ru оценил влияние системы ВАР на работу судей.

– Как ваша жизнь изменилась с появлением ВАР?

– На мне, наверное, не сильно отразилась. Я попал в в 2017 году: чуть посудил, ввели ВАР. Так что большая часть карьеры на высшем уровне прошла с ВАР. Что касается системы в принципе, то скажу честно: иногда спасает, иногда создает проблемы.

ВАР нужен для черных и белых моментов, если в динамике по каким-то причинам ты что-то не увидел. Тебя подстраховали, на результат твое неверное решение не повлияло.

А есть еще куча серых моментов, когда даже с ВАР сложно разобраться. И ты начинаешь свое решение ломать, а это понижает авторитет арбитра на поле. Если подряд такие моменты, то на судью уже никто внимания не обращает. Тебе говорят футболисты: «Иди ВАР лучше посмотри». Получается, уже не я их тренирую, а они меня.

– Так как лучше? С ВАР или без ВАР?

– Наверное, уже лучше с ВАР. Потому что реально бывают в игре моменты, когда все очень быстро или тебе перекрыли обзор. Ты не все увидел, а этот момент решающий. Думаешь: «Лучше я посмотрю телевизор, чтобы точно принять верное решение».

Но больше удовольствия от игры получаю, если провожу ее без участия ВАР. Понимаете, когда ВАР вмешивается, после игры остается осадок. Ты понимаешь, что не все гладко. А если я еще останусь при своем мнении после просмотра, то совсем.

– Волнительно идти к монитору? Вы же понимаете, что на 90% ошиблись.

– Конечно, волнительно. Ты понимаешь, что, скорее всего, ошибся, начинаешь нервничать. Да, там ребята на ВАР тоже могут ошибиться, но вероятность этого невысокая, они со всех ракурсов посмотрели.

– Есть смысл вообще идти?

– А я не могу не пойти, потому что протокол такой. Мне говорят: «Павел, мы считаем, что ты ошибся, рекомендуем пройти к монитору». А без моего просмотра ВАР может отменить только географические моменты. Например, я поставил фол и назначил штрафной. А ВАР смотрит – фол в штрафной площади был, это пенальти. Смысл мне смотреть? Нарушение я зафиксировал, вопрос в месте только.

– Что проще – работать в поле или на ВАР?

– Лучше в поле, конечно. Кому-то кажется, что на ВАР ты сидишь у монитора, чай пьешь и повторы спокойно смотришь. Нет, вообще не так. Там гораздо больше стресса. Это не на диване сидеть с друзьями и рассказывать, где вне игры, а где не вне игры. Тут – вся ответственность на тебе, вся страна на тебя и на твои решения смотрит.

– Долго учились?

– Полгода, но тут как в автошколе. Ты можешь отвечать на вопросы, ездить по площадке и по городу с инструктором, но пока за руль один не сядешь, до конца не научишься. Так и с ВАР, – рассказал Кукуян.

«Джикия несется на меня, а я думаю: «Тебе сразу желтую или подождать?» Интервью судьи Кукуяна