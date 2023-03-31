Кукуян о ВАР: «Есть куча серых моментов, когда даже с ВАР сложно разобраться. Начинаешь свое решение ломать, это понижает авторитет арбитра на поле»

Теги премьер-лига Россия судьи Sports.ru видеоповторы Павел Кукуян Футбол

Арбитр Павел Кукуян в интервью Sports.ru оценил влияние системы ВАР на работу судей.

– Как ваша жизнь изменилась с появлением ВАР?

– На мне, наверное, не сильно отразилась. Я попал в РПЛ в 2017 году: чуть посудил, ввели ВАР. Так что большая часть карьеры на высшем уровне прошла с ВАР. Что касается системы в принципе, то скажу честно: иногда спасает, иногда создает проблемы. 

ВАР нужен для черных и белых моментов, если в динамике по каким-то причинам ты что-то не увидел. Тебя подстраховали, на результат твое неверное решение не повлияло.

А есть еще куча серых моментов, когда даже с ВАР сложно разобраться. И ты начинаешь свое решение ломать, а это понижает авторитет арбитра на поле. Если подряд такие моменты, то на судью уже никто внимания не обращает. Тебе говорят футболисты: «Иди ВАР лучше посмотри». Получается, уже не я их тренирую, а они меня. 

– Так как лучше? С ВАР или без ВАР?

– Наверное, уже лучше с ВАР. Потому что реально бывают в игре моменты, когда все очень быстро или тебе перекрыли обзор. Ты не все увидел, а этот момент решающий. Думаешь: «Лучше я посмотрю телевизор, чтобы точно принять верное решение».

Но больше удовольствия от игры получаю, если провожу ее без участия ВАР. Понимаете, когда ВАР вмешивается, после игры остается осадок. Ты понимаешь, что не все гладко. А если я еще останусь при своем мнении после просмотра, то совсем.

– Волнительно идти к монитору? Вы же понимаете, что на 90% ошиблись.

– Конечно, волнительно. Ты понимаешь, что, скорее всего, ошибся, начинаешь нервничать. Да, там ребята на ВАР тоже могут ошибиться, но вероятность этого невысокая, они со всех ракурсов посмотрели.

– Есть смысл вообще идти?

– А я не могу не пойти, потому что протокол такой. Мне говорят: «Павел, мы считаем, что ты ошибся, рекомендуем пройти к монитору». А без моего просмотра ВАР может отменить только географические моменты. Например, я поставил фол и назначил штрафной. А ВАР смотрит – фол в штрафной площади был, это пенальти. Смысл мне смотреть? Нарушение я зафиксировал, вопрос в месте только. 

– Что проще – работать в поле или на ВАР?

– Лучше в поле, конечно. Кому-то кажется, что на ВАР ты сидишь у монитора, чай пьешь и повторы спокойно смотришь. Нет, вообще не так. Там гораздо больше стресса. Это не на диване сидеть с друзьями и рассказывать, где вне игры, а где не вне игры. Тут – вся ответственность на тебе, вся страна на тебя и на твои решения смотрит. 

– Долго учились?

– Полгода, но тут как в автошколе. Ты можешь отвечать на вопросы, ездить по площадке и по городу с инструктором, но пока за руль один не сядешь, до конца не научишься. Так и с ВАР, – рассказал Кукуян.

«Джикия несется на меня, а я думаю: «Тебе сразу желтую или подождать?» Интервью судьи Кукуяна

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17 комментариев

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Alex Kopylov
Может просто к окулисту обратиться?
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смешно, очевидные моменты трактуете как попало...
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sintenced
Так давно пора на экран выводить историю платежей, а не какие-то повторы.
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Nick150486
Всем все видно, но судьи у нас в розовых очках
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Рука Ноги
Им авторитет важнее исполнения правил. Теперь всё понятно.
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Кристиан Вьери
Обыграем мы Иран,
Если с нами Кукуян!
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Владислав88
Ну да, ну да. Судить по понятиям и тащить любимый клуб (у Кукуяна это явно Спартак) децстаиьрльнл стало сложнее. Хотя когда на очень надо, вчера давно все уже болт кладёте на ВАР.
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Артур Багдасарян
Ответ Вячеслав Краснов
Видимо, я сидя на диване не понимаю сути. Думал, судьи наоборот рады возможности исправлять свои ошибки, а они, оказывается, за авторитет переживают..
перечитайте
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Сергей Фетисов
А у вас есть авторитет?
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Дмитрий
Уже многократно за этот сезон подтверждено болельщиками всех команд, что они видят нарушения по телевизору! Все наши возмущения подтверждались после игр. Но 4 судьи упорно не хотят видеть истину с помощью спецрограммы🤦🏻 серое вранье
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Dinamik1
Парадокс пытался всячески утопить Динамо в игре с Зенитом а Динамо вышло дальше в кубке.Вывод счастлиаый арбитор для Динамо.
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ДудьСдулся
Кукуян--молодец!
Кукуляк--продажный...
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Мукунку хороший
Ответ Кирилл.С-Пб
ВАР не разрушает авторитет, а кротам открывает глаза
А в последнем случае с Кукуляком- наглухо закрывает))
+3
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Spaten
Теперь есть на кого свалить ответственность, появились новые возможности у кукуянов
+3
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kulik13
Если видно по повторам, что игрока толкают в спину, тебя зовут к монитору, ты смотришь, и вдруг выносишь решение, что нарушения не было, какие серые моменты?!
И потом на всяких комиссиях решают, что ты не прав.
Тут 2 варианта, либо ты не профпригоден, либо просто предвзят.
Есть конечно третий вариант, что ты просто сумасброд, но в разрезе определённого матча процент крайне низок.
+9
-1
+8
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Кирилл.С-Пб
ВАР не разрушает авторитет, а кротам открывает глаза
+5
-1
+4
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Вячеслав Краснов
Видимо, я сидя на диване не понимаю сути. Думал, судьи наоборот рады возможности исправлять свои ошибки, а они, оказывается, за авторитет переживают..
+22
-5
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