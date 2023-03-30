Билялетдинов о Пиняеве: «Разговоры об АПЛ неуместны – он и в России пока ничего не достиг. Ажиотаж может вскружить парню голову, надо быть спокойнее»

Теги Локомотив Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Пиняев Футбол

Динияр Билялетдинов скептически относится к ажиотажу вокруг Сергея Пиняева.

«О Пиняеве очень много разговоров в последнее время. Наверное, это хорошо, потому что у нас давно не было таких ярких молодых футболистов. Но с другой стороны, парню может вскружить голову такой ажиотаж, поэтому надо быть поспокойнее.

У молодых игроков еще только формируется футбольная психика, в этом возрасте многие угасают из-за повышенного внимания. Надеюсь, Сергей не будет в числе таких ребят, а то история знает случаи.

Парень он, конечно, талантливый. За ним интересно наблюдать на поле. АПЛ? Разговоры о Пиняеве и АПЛ неуместны. Пока он в РПЛ ничего не достиг. Но в будущем все возможно при должном отношении», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

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6 комментариев

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Gun[o|o]ner
Оба, кстати, в школе Чертаново начинали )
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proeast
А Хвича чего достиг? Сейчас разрывает в Серии А.
А Зинченко? Это вообще не аргумент.
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ЕгориЙ
Ответ igls54
Если ажиотаж вскружит голову, пусть тогда Пиняев пеняет на себя
Вы фанат Выборнова и Шнякина?
0
-2
-2
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гилберт
Согласен полностью. Парень нормальный, если будет пахать станет футболистом нормальным. А ему сейчас в уши вливают что он топ, хотя это не так.
+4
-2
+2
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igls54
Если ажиотаж вскружит голову, пусть тогда Пиняев пеняет на себя
+1
-1
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Ильяс Ф.
соглашусь с Динияром пусть хотя бы достижения Сычева повторит
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-2
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