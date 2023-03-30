Билялетдинов о Пиняеве: «Разговоры об АПЛ неуместны – он и в России пока ничего не достиг. Ажиотаж может вскружить парню голову, надо быть спокойнее»

скептически относится к ажиотажу вокруг .

«О Пиняеве очень много разговоров в последнее время. Наверное, это хорошо, потому что у нас давно не было таких ярких молодых футболистов. Но с другой стороны, парню может вскружить голову такой ажиотаж, поэтому надо быть поспокойнее.

У молодых игроков еще только формируется футбольная психика, в этом возрасте многие угасают из-за повышенного внимания. Надеюсь, Сергей не будет в числе таких ребят, а то история знает случаи.

Парень он, конечно, талантливый. За ним интересно наблюдать на поле. АПЛ? Разговоры о Пиняеве и АПЛ неуместны. Пока он в ничего не достиг. Но в будущем все возможно при должном отношении», – сказал бывший игрок « » и сборной России.

25 фактов о Пиняеве, которые раскроют его глубже: хорошо учился в школе, любит тортики и подписан на ВГИК