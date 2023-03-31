Дешам подал жалобу за клевету на журналиста Риоло. Тот утверждал, что тренер Франции лгал о ситуации с Бензема перед ЧМ-2022
Дидье Дешам подал жалобу на журналиста Даниэля Риоло за клевету.
Риоло заявлял, что Дешам лгал о ситуации с отъездом Карима Бензема из сборной Франции перед ЧМ-2022: «Дешам лгал нам от А до Я, но ложь – это то, с чем он отлично справляется».
Напомним, ранее главный тренер сборной Франции заявил, что нападающий «Реала» был вынужден покинуть расположение команды перед ЧМ-2022 из-за травмы.
«У Дидье Дешама нет проблем с критикой, даже язвительной, но здесь на него нападают за его неподкупность, его честность. Риоло говорит о нем, что он манипулятор, лжец, это нетерпимые высказывания», – сказала адвокат Дешама Изабель Векштейн.
Дешам о конфликте с Бензема: «Я не смотрю соцсети. Для меня тема закрыта»
Сборная Франция с бензином - ничего
Ну и кто клоун?
Дешам - это позор. Хотя бы в открытую признался, что отстранил Карима из-за ситуации с Вальбуэна, так как до сих пор недолюбливает Бензема. Трус