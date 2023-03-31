Дешам подал жалобу за клевету на журналиста Риоло. Тот утверждал, что тренер Франции лгал о ситуации с Бензема перед ЧМ-2022

Дидье Дешам подал жалобу на журналиста Даниэля Риоло за клевету.

Риоло заявлял, что Дешам лгал о ситуации с отъездом из сборной Франции перед ЧМ-2022: «Дешам лгал нам от А до Я, но ложь – это то, с чем он отлично справляется».

Напомним, ранее главный тренер сборной заявил, что нападающий « » был вынужден покинуть расположение команды перед из-за травмы.

«У Дидье Дешама нет проблем с критикой, даже язвительной, но здесь на него нападают за его неподкупность, его честность. Риоло говорит о нем, что он манипулятор, лжец, это нетерпимые высказывания», – сказала адвокат Дешама Изабель Векштейн.

Дешам о конфликте с Бензема: «Я не смотрю соцсети. Для меня тема закрыта»