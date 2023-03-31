Дешам подал жалобу за клевету на журналиста Риоло. Тот утверждал, что тренер Франции лгал о ситуации с Бензема перед ЧМ-2022

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Даниэль Риоло Футбол

Дидье Дешам подал жалобу на журналиста Даниэля Риоло за клевету.

Риоло заявлял, что Дешам лгал о ситуации с отъездом Карима Бензема из сборной Франции перед ЧМ-2022: «Дешам лгал нам от А до Я, но ложь – это то, с чем он отлично справляется».

Напомним, ранее главный тренер сборной Франции заявил, что нападающий «Реала» был вынужден покинуть расположение команды перед ЧМ-2022 из-за травмы.

«У Дидье Дешама нет проблем с критикой, даже язвительной, но здесь на него нападают за его неподкупность, его честность. Риоло говорит о нем, что он манипулятор, лжец, это нетерпимые высказывания», – сказала адвокат Дешама Изабель Векштейн.

Дешам о конфликте с Бензема: «Я не смотрю соцсети. Для меня тема закрыта»

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12 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Геннадий Чеботарев
а на языке фактов три финала и лишь одна победа с таким составом. А это означает 33% побед!!!! Для напа подобный процент реализации это позор. Для тренера это отставка.
Для тренера дойти до финала трёх крупных турниров это успех. Только для отбитых фанатов Реала это отставка
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Геннадий Чеботарев
Ответ Kubinec_
на языке фактов все написал
а на языке фактов три финала и лишь одна победа с таким составом. А это означает 33% побед!!!! Для напа подобный процент реализации это позор. Для тренера это отставка.
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Direct free kick
Ответ Kubinec_
на языке фактов все написал
Место бензина в кризисном Лионе, но массаж простаты Переса творит чудеса
+1
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Kubinec_
Ответ Direct free kick
Сборная Франция без бензина - чемпион мира, 2 финала Сборная Франция с бензином - ничего Ну и кто клоун?
на языке фактов все написал
+1
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Kubinec_
Ответ ConorNite
Я бы пожал руку этому журналисту. Дешам - это позор. Хотя бы в открытую признался, что отстранил Карима из-за ситуации с Вальбуэна, так как до сих пор недолюбливает Бензема. Трус
подлый микрочелик бензема полностью заслужил такое отношение к себе
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Артем Андреев
Ответ ConorNite
Я бы пожал руку этому журналисту. Дешам - это позор. Хотя бы в открытую признался, что отстранил Карима из-за ситуации с Вальбуэна, так как до сих пор недолюбливает Бензема. Трус
Позор - это шантажировать товарища по сборной. Бензема за это заслуженно получил волчий билет. Помнится, один российский игрок до сих пор отмыться не может от очень неприятной истории с кошельком одноклубника.
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Александра Александрова
Правильно алжирского уголовника, нужно держать подальше от сборной ) пусть дальше выигрывает свои кубки кашшаи, со своей кабинетной мафией , в сборной , он бесполезен , инородное тело, там нету ручных судеек кабинета !
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-3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Direct free kick
Сборная Франция без бензина - чемпион мира, 2 финала Сборная Франция с бензином - ничего Ну и кто клоун?
ты
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Wild91688
Ответ Direct free kick
Сборная Франция без бензина - чемпион мира, 2 финала Сборная Франция с бензином - ничего Ну и кто клоун?
Любой норм.тренер как минимум с таким составом два финала выиграла бы,ЧМ 2018 это не Дрищама заслуга,а индивидуальное мастерство игроков,футбол Дрищама это сидеть 80минут на своей половине поля,одним словом имеет такой состав он ставит трусливый футбол
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Direct free kick
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Сборная Франция без бензина - чемпион мира, 2 финала
Сборная Франция с бензином - ничего
Ну и кто клоун?
+2
-8
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Direct free kick
Ответ ConorNite
Я бы пожал руку этому журналисту. Дешам - это позор. Хотя бы в открытую признался, что отстранил Карима из-за ситуации с Вальбуэна, так как до сих пор недолюбливает Бензема. Трус
Дешам крутой. Позор это бензема
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ConorNite
Я бы пожал руку этому журналисту.
Дешам - это позор. Хотя бы в открытую признался, что отстранил Карима из-за ситуации с Вальбуэна, так как до сих пор недолюбливает Бензема. Трус
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Оливер Кан удаляет Роберту
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