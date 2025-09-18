Капитан «Эспаньола» Пуадо о пенальти «Реала»: «Это нормально. Игроки «Мадрида» хороши и часто оказываются в штрафной»
Капитан «Эспаньола» не переживает из-за пенальти в пользу «Реала».
Хави Пуадо ответил на вопросы о судействе перед матчем с «Мадридом» в Ла Лиге, который состоится в субботу.
О спорах из-за судейства
«Проблема в том, что в разных матчах одни и те же вещи трактуются по-разному. Судейские ошибки – это нормально. Мы не можем на это повлиять. Мы должны делать все как можно лучше и стараться не допустить, чтобы они нам навредили».
О пенальти, назначаемых в пользу «Реала»
«Игроки «Реала» очень хороши и часто оказываются в штрафной. Это нормально, что на таких футболистах назначают пенальти», – сказал полузащитник «Эспаньола».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости