«Акрон» встретится с «Рубином». Тольяттинцы, поддержите клуб в домашней игре против казанцев!
В девятом туре Мир РПЛ «Акрон» сыграет с «Рубином».
Матч пройдет в субботу, 20 сентября, в 17:45 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» по итогам восьми туров расположился на 15-м месте, обладая шестью очками. Казанцы же идут на пятой строчке, имея 14 очков в активе. Поддержите тольяттинцев в игре против «Рубина»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
