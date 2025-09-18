«Пари НН» сыграет со «Спартаком» 1 октября в Нижнем Новгороде. Клуб играл в Саранске, Грозном, Казани в начале сезона
«Пари НН» возвращается в Нижний Новгород.
Клуб проведет домашний матч FONBET Кубка России против «Спартака» 1 октября в Нижнем Новгороде.
«Получили письмо от клуба, что матч со «Спартаком» 1 октября состоится в Нижнем Новгороде», – сообщили в администрации стадиона «Нижний Новгород».
В нынешнем сезоне из‑за ремонта стадиона «Пари НН» проводил домашние матчи в других городах России: Саранске, Грозном и Казани.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости