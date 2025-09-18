  • Спортс
  • «Пари НН» сыграет со «Спартаком» 1 октября в Нижнем Новгороде. Клуб играл в Саранске, Грозном, Казани в начале сезона
«Пари НН» сыграет со «Спартаком» 1 октября в Нижнем Новгороде. Клуб играл в Саранске, Грозном, Казани в начале сезона

«Пари НН» возвращается в Нижний Новгород.

Клуб проведет домашний матч FONBET Кубка России против «Спартака» 1 октября в Нижнем Новгороде.

«Получили письмо от клуба, что матч со «Спартаком» 1 октября состоится в Нижнем Новгороде», –  сообщили в администрации стадиона «Нижний Новгород».

В нынешнем сезоне из‑за ремонта стадиона «Пари НН» проводил домашние матчи в других городах России: Саранске, Грозном и Казани.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
