Сака впервые признан игроком месяца в АПЛ. У хавбека «Арсенала» 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах

Хавбек « » Букайо Сака стал лучшим игроком марта в английской Премьер-лиге.

21-летний англичанин, забивший 3 гола и отдавший 2 результативные передачи в 4 играх чемпионата, опередил Александера Исака, Алексиса Мак Аллистера, Тайрона Мингза, Мохамеда Салаха и Леандро Троссарда.

Для Сака это первая подобная награда в карьере. Его статистику можно изучить здесь.

Букайо Сака – мой герой 2022-го. Не поплыл после решающего промаха в финале Евро и стал лучшим в «Арсенале» и в сборной