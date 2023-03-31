Сака впервые признан игроком месяца в АПЛ. У хавбека «Арсенала» 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах
Хавбек «Арсенала» Букайо Сака стал лучшим игроком марта в английской Премьер-лиге.
21-летний англичанин, забивший 3 гола и отдавший 2 результативные передачи в 4 играх чемпионата, опередил Александера Исака, Алексиса Мак Аллистера, Тайрона Мингза, Мохамеда Салаха и Леандро Троссарда.
Для Сака это первая подобная награда в карьере. Его статистику можно изучить здесь.
Букайо Сака – мой герой 2022-го. Не поплыл после решающего промаха в финале Евро и стал лучшим в «Арсенале» и в сборной
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