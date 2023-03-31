Сака впервые признан игроком месяца в АПЛ. У хавбека «Арсенала» 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах

Теги премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Букайо Сака Футбол

Хавбек «Арсенала» Букайо Сака стал лучшим игроком марта в английской Премьер-лиге.

21-летний англичанин, забивший 3 гола и отдавший 2 результативные передачи в 4 играх чемпионата, опередил Александера Исака, Алексиса Мак Аллистера, Тайрона Мингза, Мохамеда Салаха и Леандро Троссарда.

Для Сака это первая подобная награда в карьере. Его статистику можно изучить здесь.

Букайо Сака – мой герой 2022-го. Не поплыл после решающего промаха в финале Евро и стал лучшим в «Арсенале» и в сборной

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20 комментариев

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SlavPol
Букашка еще всем покажет!) На днях продлил контракт с Арсом на 5 лет, самый высокоплачиваемый в тиме))
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Эльдар Джанмурзаев
Интересно то,что игрок ,который 1 раз за сезон получает награду игрока месяца в АПЛ ,становится игроком года в том же турнире 😁
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Сергей Королев
Ответ Born is the King
Спортинг подтвердит
при чём тут Спортинг?
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Harun Kamara
Молодец!!! Заслуженно!!
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Андрей Хенто
Сака великолепен.
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Francev
Молодец Перчик !!!! Полностью заслужил !!!
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Umid Rahimov
Я же говорил что Сака лучший!
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Born is the King
Ответ Сергей Королев
Лучший правый вингер в мире на данный момент
Спортинг подтвердит
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Дима Сиротин
Ответ Arima Baki
если Квару будем считать как инсайда то да
а он же внезапно справа играть начал
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Arima Baki
жаль Троссарда, в другой месяц смело мог бы взять но в этом Букайо дико хорош
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azat_cao
Будущий обладатель ЗМ
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Arima Baki
Ответ Сергей Королев
Лучший правый вингер в мире на данный момент
Комментарий скрыт
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Иван Куянец
Ответ Сергей Королев
Лучший правый вингер в мире на данный момент
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Timeofinjoy
Заслужил
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mr_orange
Эх, хотелось, чтоб Троссарду дали за 5 ассистов, нечасто такая статистика бывает по итогам месяца. Но в целом конечно Букайо не менее достоин, удивительно, что это его первая такая награда.
+27
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Royal Watcher
Заслужил 100 процентов….
+2
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градус ненависти
Удивительно как парнишка прогрессирует, вроде совсем недавно его Кьеллини за шкирятник таскал
+2
-3
-1
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Sevuska
Великолепный игрок , уверен , что будет признан лучшим ещё очень много раз 👍
+5
-4
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Виьалий
Вот у кого-нибудь были сомнения?!! С почином, молодец! Сейчас сбавлять нельзя, только вперёд! Удачи!
+5
-1
+4
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Сергей Королев
Лучший правый вингер в мире на данный момент
+47
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