Игнатов о потере «Спартаком» очков: «Это осечки. Увеличение отрыва «Зенита» нежелательно. Есть заряженность на борьбу, все будет хорошо»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов назвал причину увеличения отрыва «Зенита» от «Спартака» в Мир РПЛ.

– Лишь «Спартак» в этом сезоне всерьез преследовал «Зенит». Но у «Спартака» сохраняется нестабильность, и лидер ушел в отрыв. Когда это закончится?

– Ну как объяснить… Это осечки. Мы усиленно работаем над нюансами, о которых говорит тренер. Стараемся воспроизводить это на поле от раза к разу. Есть заряженность на борьбу, есть стремление побеждать в каждом матче. Так что, думаю, все будет хорошо.

– Обсуждали ли в команде матч ЦСКА – «Зенит»? «Зенит» на данном этапе оказался уязвимой командой.

– Не смотрел игру, так что без выводов. Что касается результата, то, я считаю, он нам немножко помог. Увеличение очкового отрыва «Зенита» для нас нежелательно. Хотя, если вспомнить разговоры в нашей раздевалке, то о соперниках много не говорим. На своих делах сосредоточены, – сказал хавбек.

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5 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Slavnov
Ничего не поделаешь с админ ресурсом...как поняли что,догонят и поимеют,сразу левые пенки полетели и не засчитанные голы
Локомотив подтвердит. И когда не хочешь терять очки, давать противники бить пенальти в конце матче так себе идея, и ЦСКА не в курсе про админресурс? Или мб они вышли играть в футбол, а не ныть как шапито
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Slavnov
Ничего не поделаешь с админ ресурсом...как поняли что,догонят и поимеют,сразу левые пенки полетели и не засчитанные голы
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OldRedWhite
Тут вроде и таблетки не посоветуешь !
Молодой ведь совсем парень )))
Сошлемся на неписаные законы спортивных соревнований…
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Мадридито
Мясники никогда не признаются что они тупо слабее Питерцев
+5
-2
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ТрактоПоктер
Это осечки....
А нам то тут рассказывали про заговор какой-то....
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