Игнатов о потере «Спартаком» очков: «Это осечки. Увеличение отрыва «Зенита» нежелательно. Есть заряженность на борьбу, все будет хорошо»
Михаил Игнатов назвал причину увеличения отрыва «Зенита» от «Спартака» в Мир РПЛ.
– Лишь «Спартак» в этом сезоне всерьез преследовал «Зенит». Но у «Спартака» сохраняется нестабильность, и лидер ушел в отрыв. Когда это закончится?
– Ну как объяснить… Это осечки. Мы усиленно работаем над нюансами, о которых говорит тренер. Стараемся воспроизводить это на поле от раза к разу. Есть заряженность на борьбу, есть стремление побеждать в каждом матче. Так что, думаю, все будет хорошо.
– Обсуждали ли в команде матч ЦСКА – «Зенит»? «Зенит» на данном этапе оказался уязвимой командой.
– Не смотрел игру, так что без выводов. Что касается результата, то, я считаю, он нам немножко помог. Увеличение очкового отрыва «Зенита» для нас нежелательно. Хотя, если вспомнить разговоры в нашей раздевалке, то о соперниках много не говорим. На своих делах сосредоточены, – сказал хавбек.
Молодой ведь совсем парень )))
Сошлемся на неписаные законы спортивных соревнований…
А нам то тут рассказывали про заговор какой-то....