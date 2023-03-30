Игнатов о потере «Спартаком» очков: «Это осечки. Увеличение отрыва «Зенита» нежелательно. Есть заряженность на борьбу, все будет хорошо»

назвал причину увеличения отрыва «Зенита» от «Спартака» в Мир .

– Лишь « » в этом сезоне всерьез преследовал « ». Но у «Спартака» сохраняется нестабильность, и лидер ушел в отрыв. Когда это закончится?

– Ну как объяснить… Это осечки. Мы усиленно работаем над нюансами, о которых говорит тренер. Стараемся воспроизводить это на поле от раза к разу. Есть заряженность на борьбу, есть стремление побеждать в каждом матче. Так что, думаю, все будет хорошо.

– Обсуждали ли в команде матч – «Зенит»? «Зенит» на данном этапе оказался уязвимой командой.

– Не смотрел игру, так что без выводов. Что касается результата, то, я считаю, он нам немножко помог. Увеличение очкового отрыва «Зенита» для нас нежелательно. Хотя, если вспомнить разговоры в нашей раздевалке, то о соперниках много не говорим. На своих делах сосредоточены, – сказал хавбек.