«Абрамович – скромный, простой, общительный, без понтов». Уваров об экс-владельце «Челси»
Александр Уваров описал поведение Романа Абрамовича при личном общении.
Ранее тренер голкиперов «Маккаби» Тель-Авив рассказывал, что бизнесмен планировал купить «Хапоэль» Тель-Авив и звал экс-вратаря сборной СССР на работу.
– Какой Абрамович в обычной жизни?
– Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы еще встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда.
Посидели в баре отеля, поговорили. Простой, общительный мужчина, вообще без понтов.
– Он реально футбол любил?
– Думаю, что любил. В противном случае вряд ли стал бы покупать клуб, – сказал Уваров.
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