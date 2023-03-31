«Абрамович – скромный, простой, общительный, без понтов». Уваров об экс-владельце «Челси»

Александр Уваров описал поведение при личном общении.

Ранее тренер голкиперов «Маккаби» Тель-Авив рассказывал, что бизнесмен планировал купить «Хапоэль» и звал экс-вратаря сборной СССР на работу.

– Какой Абрамович в обычной жизни?

– Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы еще встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда.

Посидели в баре отеля, поговорили. Простой, общительный мужчина, вообще без понтов.

– Он реально футбол любил?

– Думаю, что любил. В противном случае вряд ли стал бы покупать клуб, – сказал Уваров.