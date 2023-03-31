«Абрамович – скромный, простой, общительный, без понтов». Уваров об экс-владельце «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Александр Уваров Маккаби Тель-Авив Чемпионат.com Футбол

Александр Уваров описал поведение Романа Абрамовича при личном общении.

Ранее тренер голкиперов «Маккаби» Тель-Авив рассказывал, что бизнесмен планировал купить «Хапоэль» Тель-Авив и звал экс-вратаря сборной СССР на работу.

– Какой Абрамович в обычной жизни?

– Совершенно нормальный, скромный человек. Потом мы еще встречались в Лондоне, когда то ли с «Маккаби», то ли со сборной Израиля приезжали туда.

Посидели в баре отеля, поговорили. Простой, общительный мужчина, вообще без понтов.

– Он реально футбол любил?

– Думаю, что любил. В противном случае вряд ли стал бы покупать клуб, – сказал Уваров.

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1 комментарий

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Михо
На уровне миллиардеров быть без понтов это лучшие понты) как писал Минаев, ходили слухи что на собрании топ менеджеров Абрамович заметил на руке одного из них дешевые электронные часы, похожие на те, которые он сам носил, и спросил у него- не рано ли?😃
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