«Барсе» интересен 17-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» Роке. В нем видят нового Суареса

«Барселоне» интересен 17-летний бразильский нападающий.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб заинтересован в подписании игрока «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Между клубами уже были первые контакты.

В «Барсе» считают, что форвард обладает достаточным потенциалом, чтобы стать новым .

Поспособствовать осуществлению трансфера может тот факт, что советник президента «Барселоны» и технический координатор «Атлетико» находятся в хороших отношениях – они знакомы более 20 лет.

Отмечается, что главными конкурентами «Барсы» в борьбе за подписание Роке являются клубы АПЛ.

В 2022 году нападающий провел 36 матчей за « » во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.