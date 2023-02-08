«Барсе» интересен 17-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» Роке. В нем видят нового Суареса
«Барселоне» интересен 17-летний бразильский нападающий.
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб заинтересован в подписании игрока «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Между клубами уже были первые контакты.
В «Барсе» считают, что форвард обладает достаточным потенциалом, чтобы стать новым Луисом Суаресом.
Поспособствовать осуществлению трансфера может тот факт, что советник президента «Барселоны» Деку и технический координатор «Атлетико» Луис Фелипе Сколари находятся в хороших отношениях – они знакомы более 20 лет.
Отмечается, что главными конкурентами «Барсы» в борьбе за подписание Роке являются клубы АПЛ.
В 2022 году нападающий провел 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.
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