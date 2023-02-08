«Барсе» интересен 17-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» Роке. В нем видят нового Суареса

Теги Луис Фелипе Сколари высшая лига Бразилия Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Луис Суарес Атлетико Паранаэнсе Футбол

«Барселоне» интересен 17-летний бразильский нападающий. 

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб заинтересован в подписании игрока «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Между клубами уже были первые контакты.

В «Барсе» считают, что форвард обладает достаточным потенциалом, чтобы стать новым Луисом Суаресом

Поспособствовать осуществлению трансфера может тот факт, что советник президента «Барселоны» Деку и технический координатор «Атлетико» Луис Фелипе Сколари находятся в хороших отношениях – они знакомы более 20 лет. 

Отмечается, что главными конкурентами «Барсы» в борьбе за подписание Роке являются клубы АПЛ.

В 2022 году нападающий провел 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами. 

10 комментариев

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med-a-lion
по хайлайтам на ютубе бразилец больше похож на левандовского как ни странно. с поправкой на возраст и бразильскость
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
есть вариант продать за деньги - или за тарелку паэльи и ворох обещаний. хм, что же выберет продающий клуб
Барса подписала Левандовски, Рафинью, Кунде, Алонсо, Кессье.
Продлила Педри, Гави, Бальде, Дембеле
Удержала Де Йонга, Бускетса, Араухо.
Должун все ещё пытается шутить про тарелку супа
Оригинальный
+6
0
+6
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Футбол_это_жизнь
Ответ Итачи Учиха
Если новый Луисито, то за мате и окорочка)
Какой ты оригинальный. Какая свежая шутка. Ты наверное самый смешной в классе
+2
-1
+1
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Итачи Учиха
Ответ xQcoW
Придется играть за носки и еду
Если новый Луисито, то за мате и окорочка)
0
0
0
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OldRedWhite
Тоже кусается ?
+8
-1
+7
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Адепт Суперлиги
Роке против Эндрика, как Месси против Роналду в 2030-х
0
-2
-2
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xQcoW
Придется играть за носки и еду
+3
-6
-3
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DolJun
есть вариант продать за деньги - или за тарелку паэльи и ворох обещаний. хм, что же выберет продающий клуб
+1
-8
-7
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AminO2
«Роке-I. Первые сливки. Скоро на мировых экранах».
+1
-2
-1
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remontada
Главным конкурентом Барсы за подписание парня является Тебас.
+13
-2
+11
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