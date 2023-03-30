За фото таможенниц с клоунскими эмодзи вместо лиц немецкая прокуратура начала расследование в отношении защитника «Баварии» Сарра

Теги Бавария бундеслига Германия происшествия Буна Сарр Футбол

Защитник «Баварии» Буна Сарр за насмешки над таможенницами может попасть под суд.

В октябре 2022 года он опубликовал в Instagram фотографию двух сотрудниц мюнхенского аэропорта с клоунскими эмодзи вместо лиц.

Тогда у футболиста, по его словам, были конфискованы ценные вещи, сам он был задержан на два часа. Отношение к себе он сравнил с отношением к торговцу наркотиками.

Как сообщает Bild, в связи с публикацией снимка прокуратура Ландсхута начала проверку по подозрению в оскорблении и попытке принуждения должностного лица. Старший прокурор отметил, что к началу расследования привели фотографии и публикации в социальных сетях.

В текущем сезоне 31-летний футболист ни разу не сыграл за «Баварию». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: instagram.com/bounasarr

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8 комментариев

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alexsplayer
Клоуны
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Jor Hakobyan
Хорошо что за эмодзи, а не какие то изнасилование, как обычно бывает с футболистами.
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Антон Киселёв
Ответ Yujanin
Пусть скажет, что они задержали его из-за цвета кожи,и проблема решится
Так он из-за этого и бугуртит - намекает, что его проверяли более пристально якобы из-за цвета кожи
+1
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Yujanin
Пусть скажет, что они задержали его из-за цвета кожи,и проблема решится
+3
0
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Полуэктов Пётр
Ответ Mega• Battman
когда же ты уйдешь из спортса. или тебе тут платят?
Его больше нигде не читают и не будут (хоть и тут вынуждено). Поэтому где еще ему тещить эго свое?
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Горемычный Рибери
Когда его Барселона купит?
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Mega• Battman
Ответ rigobersong
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когда же ты уйдешь из спортса. или тебе тут платят?
+14
-8
+6
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counsel
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
37-м даже, но «это другое»
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rigobersong
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