За фото таможенниц с клоунскими эмодзи вместо лиц немецкая прокуратура начала расследование в отношении защитника «Баварии» Сарра

Защитник «Баварии» за насмешки над таможенницами может попасть под суд.

В октябре 2022 года он опубликовал в Instagram фотографию двух сотрудниц мюнхенского аэропорта с клоунскими эмодзи вместо лиц.

Тогда у футболиста, по его словам, были конфискованы ценные вещи, сам он был задержан на два часа. Отношение к себе он сравнил с отношением к торговцу наркотиками.

Как сообщает Bild, в связи с публикацией снимка прокуратура Ландсхута начала проверку по подозрению в оскорблении и попытке принуждения должностного лица. Старший прокурор отметил, что к началу расследования привели фотографии и публикации в социальных сетях.

В текущем сезоне 31-летний футболист ни разу не сыграл за «Баварию». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: instagram.com/bounasarr