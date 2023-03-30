Ибрагимович из-за травмы бедра не сыграет с «Наполи». Вряд ли он вернется до 16 апреля

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия травмы Наполи Сборная Швеции по футболу Здоровье Футбол

Златан Ибрагимович из-за полученной в сборной Швеции травмы пропустит несколько недель.

Как передает Calciomercato, у 41-летнего форварда выявлены проблемы с мышцами правого бедра.

Он не сыграет с «Наполи» 2 апреля, а также с высокой вероятностью не выйдет на поле 8 апреля, когда «Милан» встретится с «Эмполи».

Скорее всего, Ибрагимович сможет сыграть лишь 16 апреля – против «Болоньи».

В текущем сезоне швед провел в Серии А 4 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Ya Tolik
Его в команде держат как дядьку для молодых.
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Камиль Габитов
Старое стекло,начало трескаться,скоро лопнет уже....
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Direct free kick
Ответ Игорь Новиков
Да это очевидно для всех адекватных людей, я полагаю. Не считая тех, кто орет, что Ибра легенда. Легенда. Но в прошлом. Если игрок играет за сезон 10 матчей, зачем его держать на контракте?
Ибрагимович яркий выдающийся игрок, но по факту он даже не в тройке лучших шведов в истории Милана, клуб дал ему больше, чем он клубу. Все эти китайчики же целуют ему пятки как будто это не Милан, а сгинувшая Анкона, на которую снизашёл святый цыган
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Valentin Kompaneytsev
С годами количество травм увеличивается, как и сроки их лечения.
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Игорь Новиков
Ответ Direct free kick
Радует, что есть люди понимающие весь бред этой ситуации
Да это очевидно для всех адекватных людей, я полагаю. Не считая тех, кто орет, что Ибра легенда. Легенда. Но в прошлом. Если игрок играет за сезон 10 матчей, зачем его держать на контракте?
+1
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Direct free kick
Ответ Игорь Новиков
Надо просто больше в сборную ездить в 41 год... Еще и контракт продлевать собираются. Маразм. Давно пора на покой.
Радует, что есть люди понимающие весь бред этой ситуации
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Direct free kick
"Классно" съездил в сборную. И главное как ей "помог". Какой же зашквар конец карьеры этого цыгана. Фортуна ему такой шанса дала отмыться от клейма анжелы и понтов, а он всё спустил
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Евгений Кузнецов
что ни говори а возраст все-таки берет свое
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Пако
Ибрагимовичу пора понять, что его время прошло. Не солидно в его годы всё это.
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Los Galácticos
Все же после чемпионства надо было закончить, лучше момента и придумать было нельзя, ну если только Милан не возьмет ЛЧ в этом сезоне :)
+4
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Игорь Новиков
Надо просто больше в сборную ездить в 41 год...

Еще и контракт продлевать собираются. Маразм. Давно пора на покой.
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Александр Гусев
Уже ушёл бы не позорился,чтоб запомнили его тем кем был,а не тем кем стал
+1
-1
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russkago
Самый возрастной игрок,не сыгравший против Наполи из-за травмы бедра
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Пепси пеналдувич
Ибра стареет, факт. Но все равно приятно наблюдать за ним даже 10-15 минут
+1
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svft
просто ворошиловский стрелок какой-то, стреляет метко, но только раз в год
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Игровой Канал Артёма
Эх... Хрусталём оказался этот ваш перспективный и молодой Ибра...
А ведь многие уже в него поверили...
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Кокич
Супермен просто разваливается на наших глазах.
+10
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