Ибрагимович из-за травмы бедра не сыграет с «Наполи». Вряд ли он вернется до 16 апреля

из-за полученной в сборной травмы пропустит несколько недель.

Как передает Calciomercato, у 41-летнего форварда выявлены проблемы с мышцами правого бедра.

Он не сыграет с « » 2 апреля, а также с высокой вероятностью не выйдет на поле 8 апреля, когда « » встретится с «Эмполи».

Скорее всего, Ибрагимович сможет сыграть лишь 16 апреля – против «Болоньи».

В текущем сезоне швед провел в Серии А 4 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.