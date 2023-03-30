Ибрагимович из-за травмы бедра не сыграет с «Наполи». Вряд ли он вернется до 16 апреля
Златан Ибрагимович из-за полученной в сборной Швеции травмы пропустит несколько недель.
Как передает Calciomercato, у 41-летнего форварда выявлены проблемы с мышцами правого бедра.
Он не сыграет с «Наполи» 2 апреля, а также с высокой вероятностью не выйдет на поле 8 апреля, когда «Милан» встретится с «Эмполи».
Скорее всего, Ибрагимович сможет сыграть лишь 16 апреля – против «Болоньи».
В текущем сезоне швед провел в Серии А 4 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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