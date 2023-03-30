Жиру и «Милан» согласовали новый контракт до 2024-го с зарплатой 3,8 млн евро. Летом форвард мог уйти бесплатно
Оливье Жиру договорился о продлении соглашения с «Миланом».
36-летний форвард согласовал новый контракт до июня 2024 года с зарплатой 3,8 млн евро за сезон плюс бонусы.
Действующий договор Жиру с «россонери» рассчитан до 30 июня 2023-го.
В 24 матчах сезона Серии А на счету француза 8 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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