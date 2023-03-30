Жиру и «Милан» согласовали новый контракт до 2024-го с зарплатой 3,8 млн евро. Летом форвард мог уйти бесплатно

Теги Милан серия А Италия Оливье Жиру деньги Футбол

Оливье Жиру договорился о продлении соглашения с «Миланом».

36-летний форвард согласовал новый контракт до июня 2024 года с зарплатой 3,8 млн евро за сезон плюс бонусы.

Действующий договор Жиру с «россонери» рассчитан до 30 июня 2023-го.

В 24 матчах сезона Серии А на счету француза 8 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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11 комментариев

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salas
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Если взглянуть на нарезку пасов Санти Касорлы в дебютном сезоне за Арсенал, и дебютном для Жиру кстати тоже, то каких он был транжирой и собирал на себе все негодования болельщиков, особенно на фоне огненного Ван Перси. Ничего, освоился, ближе к 30 годам только спрогрессировал, выиграл все кубки, и все еще держит уровень если не топового, то очень опасного и приличного форварда.
Похож на Бербатова. Также развивалась карьера: молодой 1 из 10 кладет, играя в около-топах. К тридаци выходит на нереальный уровень, интересуя уже всех
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Средний палец Кирана Тирни
Если взглянуть на нарезку пасов Санти Касорлы в дебютном сезоне за Арсенал, и дебютном для Жиру кстати тоже, то каких он был транжирой и собирал на себе все негодования болельщиков, особенно на фоне огненного Ван Перси. Ничего, освоился, ближе к 30 годам только спрогрессировал, выиграл все кубки, и все еще держит уровень если не топового, то очень опасного и приличного форварда.
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kaka10
Ответ Tun
Казалось бы, Жиру - опытный форвард, предпенсионный дед, но в Милане он как малолетний перспективный пацан на фоне другого напа)
Причём бегает прессингует, отбирает как пацан
Леава со своей стартовой скоростью не может даже в сторону игрока движения в прессинге сделать
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Born is the King
Ответ Питер Пэн
Оливье вообще уникум! Кто в его возрасте настолько полезен? В Италии наверное только Джеко, а один почти ровесник уже пробавляется только в Аль-Насре
Жеко и рядом не валялся с Жиру. Он уже к 10 минуте еле передвигается по полю
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Papa Paolo
Жиру - пример самоотдачи на 11 из 10. Пусть пылит дальше.
+1
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LLiriKK
Оливье полностью заслужил это продление своей игрой и трудолюбием! Один из самых недооценённых форвардов в мире.
+1
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M_i_t_y_a
Ответ Tun
Казалось бы, Жиру - опытный форвард, предпенсионный дед, но в Милане он как малолетний перспективный пацан на фоне другого напа)
Да, Ориги авторитетный дядька в нападении Милана
+2
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Питер Пэн
Ответ Muslim Muslim
Учитывая, что Хвича будет получать 2.5 без бонусов, Жиру будет получать хорошие деньги для своих лет, пускай только и год)
Оливье вообще уникум! Кто в его возрасте настолько полезен? В Италии наверное только Джеко, а один почти ровесник уже пробавляется только в Аль-Насре
+9
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+9
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Tun
Казалось бы, Жиру - опытный форвард, предпенсионный дед, но в Милане он как малолетний перспективный пацан на фоне другого напа)
+19
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+19
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seventh_devil
Форвард забивной как воздух нужен. А Жиру в свои 36 отличное усиление со скамейки.
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Muslim Muslim
Учитывая, что Хвича будет получать 2.5 без бонусов, Жиру будет получать хорошие деньги для своих лет, пускай только и год)
+8
0
+8
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