Жиру и «Милан» согласовали новый контракт до 2024-го с зарплатой 3,8 млн евро. Летом форвард мог уйти бесплатно

договорился о продлении соглашения с « ».

36-летний форвард согласовал новый контракт до июня 2024 года с зарплатой 3,8 млн евро за сезон плюс бонусы.

Действующий договор Жиру с «россонери» рассчитан до 30 июня 2023-го.

В 24 матчах сезона Серии А на счету француза 8 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.