Алексей Березуцкий: «У Слуцкого столько опыта и регалий, что он справится со стрессом. Он самый опытный тренер РПЛ сейчас»

поддержал Леонида Слуцкого.

ЦСКА сегодня разгромил «Рубин» (6:1) в 22-м туре . У казанцев 6 поражений в 7 последних матчах.

– О чем успели пообщаться со Слуцким? Поддержали его?

– Леонид Викторович поздравил с победой. Слуцкий на данный момент самый опытный тренер в Премьер-лиги.

Вряд ли он находится в хорошем настроении, но у него столько опыта и регалий, что его не нужно поддерживать, он сам справится со стрессом. – В чем особенная крутость Языджи? Может, вы проводите с ним отдельную работу каждый день?

– Мы проводим отдельную работы с каждым игроком. Не только Юсуф, но и все наши новички – футболисты очень хорошего уровня.

Языджи просто постоянно настроен получать удовольствие от игры и показывает свои возможности.

– Можно сказать, что как тренер вы изменились с момента прошлого матча в Казани?

– В любом случае чувствую изменения. Больше тренировок, больше опыта – это логичный процесс. Результаты стали лучше? Здесь много факторов, – сказал главный тренер .

У «Рубина» снова проблемы с судьями: пропустили после спорного офсайда (на самом деле нет) и попадания в руку, получили 2 красных карточки