Вячеслав Колосков: «Надо разрешить и пиво, и водку на стадионах»

Теги премьер-лига Россия болельщики Вячеслав Колосков стадионы Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Вячеслав Колосков высказался за продажу алкоголя на стадионах в России.

«Моя позиция, что фанатам надо разрешить на стадионе и пиво, и водку», – сказал почетный президент РФС. 

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36 комментариев

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dimslav
Ответ Кирилл.С-Пб
не, для куража)))
не, отрабатывает бабки спонсоров, как и все ему подобные продвигатели спиртного на стадионах
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Милан 777
Водку до игры и так все принимают ...
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Милан 777
👍👏👏👏
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Cearvm
Ответ Gustav Forsberg
это развлечение для зрителей. зрители приходят отдохнуть и посмотреть, как их развлекают спортсмены. в театрах в буфете отлично идет крепкий алкоголь) А это храм культуры, блин.
Ну конечно, после водки фанаты точно не будут драться. Это ж всего лишь 40% разведенный спирт)
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KOTOV71
Из одной " крайности" ,в другую.
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Алар
Водка? Хорошо! Цена будет сумасшедшая, что вряд ли и редко кто купит... Но продажа не реальна)
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ Anton Abaturov
И самогон И шмаль дуть А ещё отдельные кабинеты. Сами понимаете))) Вот тогда дела пойдут. Народ валом повалит
А Колосков сядет на лавку у стадиона и будет бухать: вон алкаши пошли! А вон проститутка из третьего сектора!
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Новый тренер ФК Спартак
и проституток)) народу будет….
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.ru
представляю какой будет конкурс на место стюарда... человек двадцать а то и больше
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Gustav Forsberg
Ответ Аркадий Аркадич
И блек джек с путанами. Это спортивный объект блин.
это развлечение для зрителей. зрители приходят отдохнуть и посмотреть, как их развлекают спортсмены.
в театрах в буфете отлично идет крепкий алкоголь)
А это храм культуры, блин.
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Знатный стахановец
Потрясающе умный мужчина!
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слесарь Гавриленко
1) легкие наркотики
2) проституцию
3) азартные игры

но строго по фанID!
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Hong Kil
Деменцию еще разрешить, что бы таким старикам там было место.
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Данко Лазович
Ответ grom55
Со скидкой ?
если по абонементу))
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grom55
Ответ Ка Ман
Вспомнились советские рюмочные. Стопочка водки по ресторанной цене и к ней обязательный бутерброд с колбасой.
Ну , насчёт цены - очень всё было по божески. А бутербродик - с килечкой.... Красота!
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grom55
Ответ Данко Лазович
и женщин низкой социальной ответственности))
Со скидкой ?
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Максим Попов
ага ,чтобы на стадион одни спиртососы ходили,башкой совсем не думает,
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grom55
Нет уж водку на стадионе жрать - это через край. Кому надо - пусть квасят в другом месте.
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Злодей Спб
В принципе, всё зависит от того, как это будет организовано на уровне самих стадионов. Самый главный вопрос, пускать ли на трибуны граждан со стаканами или ограничить потребление подтрибунными помещениями.

Где-то на стадионах есть инфраструктура разместить барные зоны, обеспечить кейтеринг, а где-то даже кофе не купить и не посидеть, кроме как на своем месте. И вот тут начинается столкновение интересов посетителей.

Я вот не хочу чтобы мне на голову случайно пиво/горячий кофе плеснули. Или чтобы "подготовившийся сосед" весь матч дышал на трезвого меня сидящего с трезвой девушкой. С другой стороны, если в компании мужиков, то сам с удовольствием накачу и буду на них перегаром дышать :)

В общем надо делать "семейные сектора" где бухашка будет запрещена, чтобы определённые категории граждан могли не испытывать дискомфорт или можно было туда по ситуации разместиться если с дамой или детьми.
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Вадим Слуцкий
И марихуану?
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Кирилл.С-Пб
Ответ avcgloronalduMU
как же дети на стадионах? нельзя рекламировать такое им это ради фан айди?
не, для куража)))
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Кирилл.С-Пб
Деда понесло )))
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Аркадий Аркадич
И блек джек с путанами. Это спортивный объект блин.
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avcgloronalduMU
как же дети на стадионах? нельзя рекламировать такое им

это ради фан айди?
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Данко Лазович
и женщин низкой социальной ответственности))
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