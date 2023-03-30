Вячеслав Колосков: «Надо разрешить и пиво, и водку на стадионах»

высказался за продажу алкоголя на стадионах в России.

«Моя позиция, что фанатам надо разрешить на стадионе и пиво, и водку», – сказал почетный президент РФС.

Юран о пиве на стадионах: «Нужно вернуть, молодое поколение – не алкоголики. Достаточно камер, всех людей видно»

Тарасов о пиве на стадионах: «Я бы вернул. Необязательно ужираться, ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча»