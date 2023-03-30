Вячеслав Колосков: «Надо разрешить и пиво, и водку на стадионах»
Вячеслав Колосков высказался за продажу алкоголя на стадионах в России.
«Моя позиция, что фанатам надо разрешить на стадионе и пиво, и водку», – сказал почетный президент РФС.
Юран о пиве на стадионах: «Нужно вернуть, молодое поколение – не алкоголики. Достаточно камер, всех людей видно»
Тарасов о пиве на стадионах: «Я бы вернул. Необязательно ужираться, ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча»
в театрах в буфете отлично идет крепкий алкоголь)
А это храм культуры, блин.
2) проституцию
3) азартные игры
но строго по фанID!
Где-то на стадионах есть инфраструктура разместить барные зоны, обеспечить кейтеринг, а где-то даже кофе не купить и не посидеть, кроме как на своем месте. И вот тут начинается столкновение интересов посетителей.
Я вот не хочу чтобы мне на голову случайно пиво/горячий кофе плеснули. Или чтобы "подготовившийся сосед" весь матч дышал на трезвого меня сидящего с трезвой девушкой. С другой стороны, если в компании мужиков, то сам с удовольствием накачу и буду на них перегаром дышать :)
В общем надо делать "семейные сектора" где бухашка будет запрещена, чтобы определённые категории граждан могли не испытывать дискомфорт или можно было туда по ситуации разместиться если с дамой или детьми.
это ради фан айди?