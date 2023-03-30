Тренировку «Зенита» посетили люди с инвалидностью и ментальными нарушениями. Семак провел чаепитие с ними
Тренировку «Зенита» посетили подопечные благотворительной организации «Перспектива».
Это люди с тяжелыми формами инвалидности и ментальными нарушениями. Это первое из мероприятий в рамках социального проекта «Норма жизни» при поддержке социально ответственного бизнеса.
Перед тренировкой взрослым и детям провели экскурсию по «Газпром Арене», а после все желающие смогли сфотографироваться с игроками и тренерами «Зенита».
В конце состоялось чаепитие с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, в ходе которого он ответил на вопросы гостей.
«Ребята задавали самые разные вопросы. В основном про личную жизнь, как готовимся к играм, про мою семью. Еще часто приводят какой‑то факт про команду и интересуются, правда ли это.
Лично я от такой встречи, конечно, испытываю чувство радости. Постараемся сполна отплатить за доброту таких людей», – сказал Семак.
До конца июня планируется провести еще 5 таких встреч.
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