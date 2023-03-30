Тренировку «Зенита» посетили люди с инвалидностью и ментальными нарушениями. Семак провел чаепитие с ними

Тренировку «Зенита» посетили подопечные благотворительной организации «Перспектива».

Это люди с тяжелыми формами инвалидности и ментальными нарушениями. Это первое из мероприятий в рамках социального проекта «Норма жизни» при поддержке социально ответственного бизнеса.

Перед тренировкой взрослым и детям провели экскурсию по « », а после все желающие смогли сфотографироваться с игроками и тренерами « ».

В конце состоялось чаепитие с главным тренером «Зенита» , в ходе которого он ответил на вопросы гостей.

«Ребята задавали самые разные вопросы. В основном про личную жизнь, как готовимся к играм, про мою семью. Еще часто приводят какой‑то факт про команду и интересуются, правда ли это.

Лично я от такой встречи, конечно, испытываю чувство радости. Постараемся сполна отплатить за доброту таких людей», – сказал Семак.

До конца июня планируется провести еще 5 таких встреч.