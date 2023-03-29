Глава саудовского «Аль-Таи» о Месси: «Не хочу пресыщенного игрока, просто смотревшего матч с «Баварией»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Таи Футбол

Президент саудовской команды «Аль-Таи» раскритиковал Лионеля Месси.

«Я не хочу подписывать в свою команду футболиста мирового класса, пресыщенного и просто смотрящего матч с поля, как Месси против «Баварии», – заявил Турки Аль-Дабаан в интервью SBC.

«Аль-Таи» после 21 матча в чемпионате Саудовской Аравии занимает 8-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 24 очка.

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113 комментариев

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udiekemen
Ответ Caterina
Месси в шоке, рухнула мечта жизни - играть в Аль-тай.
Ну даже они его не хотят)
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Вася Васильков
Ну под катарским крылом он всегда будет на уровне. Попону ещё одну ему купят если что
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Zonder Dnepr
Куда ж теперь маленькому податься ?)
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Abdul Aziz
Ответ Екн Лор
Примерно как Роналду от критики фанатов Месси. Ни горячо, ни холодно
Я видел как не горячо и не холодно было, когда трибуны кричали Месси,Месси! Роналду явно показывал свое недовольство
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Val Smith
У него брал интервью Session Border Controller?
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jackson_07
Все, Месси сломлен. Как он это переживет.
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predMBAPPE
Ответ NerdFromNerd
Это самый тупой аргумент, который я слышал "где он был до 80 минуты". Твой Месси вообще 90% матча стоит на поле, это типа аргумент? Мбаппе - 8 голов на ЧМ, 6 без учета пенок Месси - 7 голов, 3 без учета пенок у Мбаппе в 2 ДВА раза больше, ало Мбаппе СОЛО чуть не выкинул пенком под зад гнома с ЧМ, как уже сделал это на ЧМ 18 и ЛЧ 21. Твоего гнома спас вратарь мартинес и куколды из сб. франции, не смогшие пробить нормально в серии пенальти, а то было бы повторное унижение от действительно более сильного игрока.
Если бы да ка бы) бабка дедом стала) их возили как щенков, кого и тащили скорее так это петухов🐓🤣
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Domian
Ответ NerdFromNerd
не Месси, а Аргентина. Что-то за предыдущие попытки, когда он был в более пиковой форме, выйграть у него не получалось
Месси 2022, Диего 1986, Пеле 1958.
Официально от ФИФА.
Так что утверждение что выиграл Месси уместно.
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NerdFromNerd
Ответ feral t.
Так сложнее играть с менее сыгранным коллективом, чем с сыгранным Да и сравнивать ПСЖ и Баварии, где сыгранные ребята играют, против Руиз, Солера, которые играют год в клубе, такое себе сравнение
Для игрока атаки очевидно, что проще играть против менее организованной обороны. а месси вроде как игрок атакующий
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predMBAPPE
Ответ NerdFromNerd
Месси только и может свои разрезающие передачи в Лиге 1 отдавать, где уровень соперников - дно, которое не может перекрыть свободное пространство грамотно. Не даром ни одной французской команды нет в 1/4 еврокубков. Кстати, где был твой Месси, когда Мбаппе очно унижал Барсу, забив 4 гола за 2 игры и отправив Месси домой на привычной для него стадии 1/8 ЛЧ?) И почему все тренера - Нагельсман, тренер Марселя, Лилля и др. соперников ПСЖ в первую очередь упоминают Мбаппе, если Месси так хорош?) Выдумывают, чтобы позлить глориков?) Нагельсман даже не упоминал Месси, как ключевого игрока ПСЖ, все его слова были о Мбаппе)
На счёт Нагельсмана, он как раз таки чётко подчеркнул что не парится из-за Мбуппи, он сказал отрежет Месси и всё закончится, так и получилось) несколько игроков плотно закрыли Месси и твой сладкий Мбуппи испарился как и ПСЖ)
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TravenS
Ответ NRNG
Не, Арсенал в первой лиге. Скорее Оренбург или Шинник
Наверно так, просто я давно не окунался, в сортах не разумею)
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NerdFromNerd
Ответ Domian
А никто и не сравнивает. Месси в 35 лет выиграл величайший турнир в истории.
не Месси, а Аргентина. Что-то за предыдущие попытки, когда он был в более пиковой форме, выйграть у него не получалось
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feral t.
Ответ NerdFromNerd
в сборной соперники другого уровня. Играть против сыгранного топ-клуба и команды-сборной, которая собирается 2 раза в год...Тоже мне сравнение
Так сложнее играть с менее сыгранным коллективом, чем с сыгранным

Да и сравнивать ПСЖ и Баварии, где сыгранные ребята играют, против Руиз, Солера, которые играют год в клубе, такое себе сравнение
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Gelious
Слишком неуважительно. Хоть и прав по делу. Матчи плей офф ЛЧ показывают, что не пиар играет, а футболисты наедине со своим скиллом. Но все равно неэтично чутка.
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Domian
Ответ NerdFromNerd
в сборной соперники другого уровня. Играть против сыгранного топ-клуба и команды-сборной, которая собирается 2 раза в год...Тоже мне сравнение
А никто и не сравнивает.
Месси в 35 лет выиграл величайший турнир в истории.
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Mbest77
Блин, теперь я мечтаю стать президентом воронежского «Факела», чтобы заявить, что не хочу в себе в клуб немотивированного Холланда, потому что после 5 голов в лиге чемпионов, ему неинтересно будет в кубке России играть
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.ru
отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 24 очка...
у нас Урал примерно на столько же очков отстаёт от Зенита... но не думаю что его президент что то подобное ляпнет
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NerdFromNerd
Ответ predMBAPPE
Где был твой Мбуппи весь плей-офф ЧМ и финал до 80 минуты?
Это самый тупой аргумент, который я слышал "где он был до 80 минуты". Твой Месси вообще 90% матча стоит на поле, это типа аргумент?
Мбаппе - 8 голов на ЧМ, 6 без учета пенок
Месси - 7 голов, 3 без учета пенок
у Мбаппе в 2 ДВА раза больше, ало
Мбаппе СОЛО чуть не выкинул пенком под зад гнома с ЧМ, как уже сделал это на ЧМ 18 и ЛЧ 21.
Твоего гнома спас вратарь мартинес и куколды из сб. франции, не смогшие пробить нормально в серии пенальти, а то было бы повторное унижение от действительно более сильного игрока.
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Buharoid
Ответ Evgeny Trifonov
вчера верблюдам хвосты крутил, сегодня рассуждает о одном из лучших игроков мира за всю историю футбола
Что за шовинизм, какие верблюды. Он скорее всего отучился в элитном университете, как почти все богатые арабы делают, и по уровню интеллекта сильно опережает Месси, который только мяч умеет пинать.
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NRNG
Ответ TravenS
Ля, это даже не клуб из тройки лучших) это как если бы тульский Арсенал отказался от Мбаппе)
Не, Арсенал в первой лиге. Скорее Оренбург или Шинник
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Генадий Филимонов
Базу выдал и че дальше то? Просто пишите о Роналду
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predMBAPPE
Ответ NerdFromNerd
Месси только и может свои разрезающие передачи в Лиге 1 отдавать, где уровень соперников - дно, которое не может перекрыть свободное пространство грамотно. Не даром ни одной французской команды нет в 1/4 еврокубков. Кстати, где был твой Месси, когда Мбаппе очно унижал Барсу, забив 4 гола за 2 игры и отправив Месси домой на привычной для него стадии 1/8 ЛЧ?) И почему все тренера - Нагельсман, тренер Марселя, Лилля и др. соперников ПСЖ в первую очередь упоминают Мбаппе, если Месси так хорош?) Выдумывают, чтобы позлить глориков?) Нагельсман даже не упоминал Месси, как ключевого игрока ПСЖ, все его слова были о Мбаппе)
Где был твой Мбуппи весь плей-офф ЧМ и финал до 80 минуты?
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NerdFromNerd
Ответ Марслан Акматалиев
Если Месси в матче с Баварией смотрел игру на поле, то что тогда делал Мбаппе в том же матче?
Смотрел на Месси, смотрящего на игру на поле. Решил прочувствовать его роль, так сказать
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Игорь Климов
Какой-то глава-ноунейм, из 59 чемпионата в рейтинге, и ещё о чём-то рассуждает)
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NerdFromNerd
Ответ vwzx8mx5vh
В сборной же играет, значит не в нем дело
в сборной соперники другого уровня. Играть против сыгранного топ-клуба и команды-сборной, которая собирается 2 раза в год...Тоже мне сравнение
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