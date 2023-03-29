Глава саудовского «Аль-Таи» о Месси: «Не хочу пресыщенного игрока, просто смотревшего матч с «Баварией»
Президент саудовской команды «Аль-Таи» раскритиковал Лионеля Месси.
«Я не хочу подписывать в свою команду футболиста мирового класса, пресыщенного и просто смотрящего матч с поля, как Месси против «Баварии», – заявил Турки Аль-Дабаан в интервью SBC.
«Аль-Таи» после 21 матча в чемпионате Саудовской Аравии занимает 8-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 24 очка.
Официально от ФИФА.
Так что утверждение что выиграл Месси уместно.
Да и сравнивать ПСЖ и Баварии, где сыгранные ребята играют, против Руиз, Солера, которые играют год в клубе, такое себе сравнение
Месси в 35 лет выиграл величайший турнир в истории.
у нас Урал примерно на столько же очков отстаёт от Зенита... но не думаю что его президент что то подобное ляпнет
Мбаппе - 8 голов на ЧМ, 6 без учета пенок
Месси - 7 голов, 3 без учета пенок
у Мбаппе в 2 ДВА раза больше, ало
Мбаппе СОЛО чуть не выкинул пенком под зад гнома с ЧМ, как уже сделал это на ЧМ 18 и ЛЧ 21.
Твоего гнома спас вратарь мартинес и куколды из сб. франции, не смогшие пробить нормально в серии пенальти, а то было бы повторное унижение от действительно более сильного игрока.