Глава саудовского «Аль-Таи» о Месси: «Не хочу пресыщенного игрока, просто смотревшего матч с «Баварией»

Президент саудовской команды «Аль-Таи» раскритиковал .

«Я не хочу подписывать в свою команду футболиста мирового класса, пресыщенного и просто смотрящего матч с поля, как Месси против «Баварии», – заявил Турки Аль-Дабаан в интервью SBC.

« » после 21 матча в чемпионате Саудовской Аравии занимает 8-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 24 очка.