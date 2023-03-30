Бэйл попрощался с фанатами сборной Уэльса: «Вы и есть валлийский футбол. Было честью играть перед вами»

Теги Реал Мадрид болельщики сборная Уэльса по футболу Гарет Бэйл квалификация Евро-2024 Футбол

Гарет Бэйл попрощался с болельщиками сборной Уэльса.

Перед домашним матчем квалификации Евро-2024 против сборной Латвии (1:0) во вторник, 28 марта, экс-форвард «Реала» и сборной Уэльса вышел на поле и обратился к фанатам.

«Я всего лишь хочу сказать, что для меня, конечно же, было честью представлять эту страну и играть перед лучшими болельщиками в мире. Вы поддерживали меня, мою семью и всю команду в трудные времена, и я не знаю, как вас отблагодарить.

Играть для вас было самой большой радостью в моей карьере. Очевидно, я буду скучать по игре перед вами, но я хочу, чтобы вы продолжали поддерживать парней.

Вы, болельщики, и есть валлийский футбол. Это вы делаете его таким особенным, таким, какой он есть сегодня. Я буду поддерживать команду вместе с вами. Надеюсь, скоро увидимся!» – сказал Бэйл.

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15 комментариев

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Kasilas__1
Ответ Tollie
удивительный чувак он, всё же. решающие голы-красавцы в финалах ЛЧ. полуфинал Евро и выход на ЧМ со сборной, которые вряд ли проверят всякие поленья киферы муры и джеймсы. жаль, рано закончил в МЛС, либо не вернулся в ТТХ полноценно. оч необычная, но крутая карьера
Решающие голы красавцы?
Хорошая фантазия
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-1
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Kasilas__1
Ответ ML26
Конечно превзошел, это даже не обсуждается никем
Конечно не превзошёл
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rigobersong
Ответ Attack Sir
Что ни говори, а для сборной Гарет всегда выкладывался на полную. Не знаю, превзошёл ли он по значимости для неё Гиггза, но, безусловно, он — легенда Уэльса.
Как главный тру фан МЮ, я про каждого игрока этой команды много информации читал:) Так вот Гиггза в сборной не любили, а все потому что будучи главной звездой команды, он всегда им делал одолжение и приезжал только на официальные матчи, на рубеже 00-х он часто пропускал товарищеские матчи:) Не говоря уже о том, что он сборную ни на один турнир не вывел, хотя там и в то время хватало добротных игроков вроде Спида, Севиджа. А Бэйл всегда отдавался команде, завоевал бронзу на Евро и вывел команду на ЧМ, это феноменальный результат для сборной, в Уэльсе его боготворят подобно Марадоне и Месси в Аргентине:))
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zer
согласен с комментаторами, Бэйл тащил сборную и был её подлинным лидером
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Давид Agabekyan
Ответ romaroman26
чем?
Лучший бомбардир сборной, наибольшее количество матчей за сборную, сделал то что не смог Гигз (вывел на крупный международный турнир, при том сделал это трижды один раз дойдя до полуфинала)
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окечуква
В плане влияния на игру сборной и ее результаты, Бэйла можно сравнить только с Хьюзом. Это лидеры по всем параметрам. Спид, Гиггз, Беллами, даже Раш в силу разных причин не влияли так на команду.
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Under
Ответ ML26
Конечно превзошел, это даже не обсуждается никем
это ж кто вас уполномочил за всех так безапелляционно говорить?
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Under
Ответ Tollie
удивительный чувак он, всё же. решающие голы-красавцы в финалах ЛЧ. полуфинал Евро и выход на ЧМ со сборной, которые вряд ли проверят всякие поленья киферы муры и джеймсы. жаль, рано закончил в МЛС, либо не вернулся в ТТХ полноценно. оч необычная, но крутая карьера
а чего необычная-то?
один из многих талантов, которые круто играли, но временами позволяли себе забивать откровенно
+1
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romaroman26
Ответ ML26
Конечно превзошел, это даже не обсуждается никем
чем?
+1
-4
-3
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Tollie
удивительный чувак он, всё же. решающие голы-красавцы в финалах ЛЧ. полуфинал Евро и выход на ЧМ со сборной, которые вряд ли проверят всякие поленья киферы муры и джеймсы. жаль, рано закончил в МЛС, либо не вернулся в ТТХ полноценно. оч необычная, но крутая карьера
0
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Sevuska
Самый крутой валлийский игрок за всю историю футбола ( гольфа ) 😎
+1
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Sergey Kuznetsov
You. Wales. Golf. Injury. Madrid. In that order
0
-2
-2
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ML26
Ответ Attack Sir
Что ни говори, а для сборной Гарет всегда выкладывался на полную. Не знаю, превзошёл ли он по значимости для неё Гиггза, но, безусловно, он — легенда Уэльса.
Конечно превзошел, это даже не обсуждается никем
+14
-2
+12
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frol92
Легендарная личность для Уэльса. В матчах за сборную всегда выкладывался на любом из этапов своей карьеры.
+9
0
+9
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Attack Sir
Что ни говори, а для сборной Гарет всегда выкладывался на полную. Не знаю, превзошёл ли он по значимости для неё Гиггза, но, безусловно, он — легенда Уэльса.
+21
-2
+19
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