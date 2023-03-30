Бэйл попрощался с фанатами сборной Уэльса: «Вы и есть валлийский футбол. Было честью играть перед вами»

попрощался с болельщиками сборной Уэльса.

Перед домашним матчем квалификации Евро-2024 против сборной Латвии (1:0) во вторник, 28 марта, экс-форвард « » и сборной вышел на поле и обратился к фанатам.

«Я всего лишь хочу сказать, что для меня, конечно же, было честью представлять эту страну и играть перед лучшими болельщиками в мире. Вы поддерживали меня, мою семью и всю команду в трудные времена, и я не знаю, как вас отблагодарить.

Играть для вас было самой большой радостью в моей карьере. Очевидно, я буду скучать по игре перед вами, но я хочу, чтобы вы продолжали поддерживать парней.

Вы, болельщики, и есть валлийский футбол. Это вы делаете его таким особенным, таким, какой он есть сегодня. Я буду поддерживать команду вместе с вами. Надеюсь, скоро увидимся!» – сказал Бэйл.