«Сказал Бэйлу, что нельзя так хорошо играть и в футбол, и в гольф. Это нечестно». 3-й номер мирового рейтинга Рам о Гарете

Джон Рам похвалил способности к гольфу.

Вчера бывший футболист « », «Тоттенхэма» и сборной Уэльса объявил, что сыграет на профессиональном турнире по гольфу.

«Он – причина, по которой «Реал» побеждал мою команду почти 10 лет, одна из причин.

Я сказал Гарету, что нельзя так хорошо играть и в профессиональный футбол, и в гольф, это просто кажется нечестным. Нельзя быть преданным чему-то одному и обладать таким талантом к гольфу, это нечестно, ни в малейшей степени.

Он ни о чем не просил, да и не должен был просить, он и так достаточно хорош», – сказал третий номер мирового рейтинга гольфистов.

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