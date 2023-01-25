«Сказал Бэйлу, что нельзя так хорошо играть и в футбол, и в гольф. Это нечестно». 3-й номер мирового рейтинга Рам о Гарете
Джон Рам похвалил способности Гарета Бэйла к гольфу.
Вчера бывший футболист «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Уэльса объявил, что сыграет на профессиональном турнире по гольфу.
«Он – причина, по которой «Реал» побеждал мою команду почти 10 лет, одна из причин.
Я сказал Гарету, что нельзя так хорошо играть и в профессиональный футбол, и в гольф, это просто кажется нечестным. Нельзя быть преданным чему-то одному и обладать таким талантом к гольфу, это нечестно, ни в малейшей степени.
Он ни о чем не просил, да и не должен был просить, он и так достаточно хорош», – сказал третий номер мирового рейтинга гольфистов.
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