«Сказал Бэйлу, что нельзя так хорошо играть и в футбол, и в гольф. Это нечестно». 3-й номер мирового рейтинга Рам о Гарете

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Футбол

Джон Рам похвалил способности Гарета Бэйла к гольфу. 

Вчера бывший футболист «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Уэльса объявил, что сыграет на профессиональном турнире по гольфу.

«Он – причина, по которой «Реал» побеждал мою команду почти 10 лет, одна из причин. 

Я сказал Гарету, что нельзя так хорошо играть и в профессиональный футбол, и в гольф, это просто кажется нечестным. Нельзя быть преданным чему-то одному и обладать таким талантом к гольфу, это нечестно, ни в малейшей степени.

Он ни о чем не просил, да и не должен был просить, он и так достаточно хорош», – сказал третий номер мирового рейтинга гольфистов.

⛳ Бэйл дебютирует в профессиональном гольфе! Будет рубиться за призовой фонд в 9 млн долларов

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
boxellevogue
Ответ Kasilas__1
Фэйл не имеет к победам Реала никакого отношения.
Странное замечание
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Столяр
Так, одновременно хорошо играть в два вида спорта нельзя. Окей, а когда будет заведено уголовное дело по этому поводу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Ответ Tibaut Curtois
По этому Гарет начал профессионально заниматься только одним из них.
Профессионально)))))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Но он херово играет и в футбол и в гольф
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Фэйл не имеет к победам Реала никакого отношения.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
badaboom
Ответ Андрей Андреев
«Сказал Бэйлу что нельзя так хорошо играть и в футбол, и в гольф. Это нечестно». Обладатель премии Оскар, Ди Каприо о Кристиане.
«Нельзя просто так взять и...» 3й номер братства кольца Шон Бин о...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
По этому Гарет начал профессионально заниматься только одним из них.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Бейл реализовал себя в футболе и появилась новая страсть. Почему бы нет?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gustav Forsberg
Ответ Юрий Кечко
Вангую через пару лет ему надоест гольф, и он уйдёт в порно Легенда
а потом в ювелиры
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gustav Forsberg
Ответ Адепт Суперлиги
А какая такая команда Рама, которую Бейл побеждал в составе Реала 10 лет?
он за Атлетик Бильбао болеет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Вангую через пару лет ему надоест гольф, и он уйдёт в порно
Легенда
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Андреев
«Сказал Бэйлу что нельзя так хорошо играть и в футбол, и в гольф. Это нечестно». Обладатель премии Оскар, Ди Каприо о Кристиане.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hunt13
Ответ za_vsu_xypmy
Перечитывайте хоть заголовки
Да там не только заголовок...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимофей Кушнир
Уэльс, гольф и ещё раз гольф. Теперь у Гарета такой слоган.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Там ещë Кафельников и Плющенко просятся, узнав о 8 млн.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jeicob Harlon
Если бы не любовь к гольфу,Бэйл был бы в пятёрке лучших футболёров ещё долгие годы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
А какая такая команда Рама, которую Бейл побеждал в составе Реала 10 лет?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данияр Жумабекович
Судя по всему, Бэйл хорош в гольфе
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Титал Телоян
Дзюба тоже хорошо в футбол и бильярд играет
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
za_vsu_xypmy
Перечитывайте хоть заголовки
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий