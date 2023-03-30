Президент «Торпедо» об уходе Талалаева: «Решили, что для клуба и тренера лучше дальше двигаться каждому в своем направлении»
Президент «Торпедо» объяснил уход Андрея Талалаева с поста главного тренера клуба.
— Есть ли пункт в контракте Талалаева, что он не может говорить о «Торпедо»?
— Андрей Викторович может говорить о футбольном клубе и о любых вещах. Это прописано в Конституции РФ. Как можно запретить человеку говорить о чем-то?
— Говорить о том, что происходило в клубе последние несколько месяцев?
— У каждого футбольного клуба есть пункт о конфиденциальности. Все, что находится под грифом конфиденциальности и секретности, ни один сотрудник не имеет права озвучивать. Это относится к каждому сотруднику. И ко мне, и к пресс-атташе клуба Дмитрию Ганичеву.
— Это распространяется на несколько лет?
— Обычно это распространяется на несколько лет.
— У Андрея Викторовича не было конфликта с вами?
— У Андрея Викторовича не было конфликта со мной. И у меня с ним. Я думаю, что он это подтвердит.
— Почему вы решили расстаться именно сейчас?
— Мы провели комплексный анализ. Посмотрели все, что происходит с командой, пообщались с Андреем Викторовичем, со штабом и совместно приняли решение, что для клуба и тренера лучше дальше двигаться каждому в своем направлении.
— Было понимание, что еще до сборов придется расстаться с Андреем Викторовичем?
— До сборов меня не было.
— Вы же наблюдали за клубом до 2 марта?
— Мы работали вместе. И я, и вся команда поддерживали Андрея Викторовича во всех его предложениях, решениях, инициативах. Не было ничего, что бы мы не поддержали, – сказал Ярослав Савин.
На днях новым главным тренером «Торпедо» стал испанец Пеп Клотет.
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