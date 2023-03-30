Президент «Торпедо» об уходе Талалаева: «Решили, что для клуба и тренера лучше дальше двигаться каждому в своем направлении»

Президент «Торпедо» объяснил уход с поста главного тренера клуба.

— Есть ли пункт в контракте Талалаева, что он не может говорить о «Торпедо»?

— Андрей Викторович может говорить о футбольном клубе и о любых вещах. Это прописано в Конституции РФ. Как можно запретить человеку говорить о чем-то?

— Говорить о том, что происходило в клубе последние несколько месяцев?

— У каждого футбольного клуба есть пункт о конфиденциальности. Все, что находится под грифом конфиденциальности и секретности, ни один сотрудник не имеет права озвучивать. Это относится к каждому сотруднику. И ко мне, и к пресс-атташе клуба Дмитрию Ганичеву.

— Это распространяется на несколько лет?

— Обычно это распространяется на несколько лет.

— У Андрея Викторовича не было конфликта с вами?

— У Андрея Викторовича не было конфликта со мной. И у меня с ним. Я думаю, что он это подтвердит.

— Почему вы решили расстаться именно сейчас?

— Мы провели комплексный анализ. Посмотрели все, что происходит с командой, пообщались с Андреем Викторовичем, со штабом и совместно приняли решение, что для клуба и тренера лучше дальше двигаться каждому в своем направлении.

— Было понимание, что еще до сборов придется расстаться с Андреем Викторовичем?

— До сборов меня не было.

— Вы же наблюдали за клубом до 2 марта?

— Мы работали вместе. И я, и вся команда поддерживали Андрея Викторовича во всех его предложениях, решениях, инициативах. Не было ничего, что бы мы не поддержали, – сказал Ярослав Савин.

На днях новым главным тренером « » стал испанец Пеп Клотет.