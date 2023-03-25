Талалаев после отставки из «Торпедо»: «Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил»

высказался после своей отставки с поста главного тренера «Торпедо».

«Сегодня попрощался с командой, административно-медицинским штабом «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу.

Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум», – написал Талалаев.

После 20 туров « » с 10 очками замыкает таблицу Мир .