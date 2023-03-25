Талалаев после отставки из «Торпедо»: «Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Футбол

Андрей Талалаев высказался после своей отставки с поста главного тренера «Торпедо».

«Сегодня попрощался с командой, административно-медицинским штабом «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу.

Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум», – написал Талалаев.

После 20 туров «Торпедо» с 10 очками замыкает таблицу Мир РПЛ.

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7 комментариев

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aleqperov
Ответ Алексей Антонов
Боюсь, что истинные торпедовцы уже давно по этой земле не ходят.
Ходят, и продолжают болеть за клуб в любой ситуации.
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-2
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Егор Добрый
но свои 30 лямов компенсации я все же заберу 😅👍
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Доктор Верховцев
«Прошу понять и простить»
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Мосгорсуд
Да не в тренере там дело, тебе не в чем извиняться
0
0
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Алексей Антонов
Боюсь, что истинные торпедовцы уже давно по этой земле не ходят.
+3
-1
+2
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Никому_никабельный
Куда теперь? В Химки?
0
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Гегенпрессинг Рангника
Все нормально, у торпедо нет фанатов
+4
-1
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