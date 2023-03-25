Талалаев после отставки из «Торпедо»: «Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил»
Андрей Талалаев высказался после своей отставки с поста главного тренера «Торпедо».
«Сегодня попрощался с командой, административно-медицинским штабом «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу.
Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум», – написал Талалаев.
После 20 туров «Торпедо» с 10 очками замыкает таблицу Мир РПЛ.
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