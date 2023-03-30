Бьелса, вероятно, возглавит сборную Уругвая

Теги отставки Сборная Уругвая по футболу Марсело Бьелса Футбол

Марсело Бьелса близок к тому, чтобы возглавить сборную Уругвая.

Переговоры аргентинца с Федерацией футбола Уругвая находятся на финальной стадии, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

По данным источника, контракт с Бьелсой может быть подписан до конца отбора ЧМ-2026 с опцией продления.

Последним местом работы 67-летнего специалиста был «Лидс», который он покинул в феврале 2022 года.

В настоящее время обязанности главного тренера сборной Уругвая исполняет Марсело Броли, сменивший Диего Алонсо после того, как тот не смог вывести команду в плей-офф ЧМ-2022.

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7 комментариев

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Уолтер Собчак
Ответ red hikkikomori
Наверняка он отсмотрел все матчи сборной Уругвая которые только есть в записи, прежде чем устроится к ним тренером)
Отсмотрел все матчи Уругвая, начиная с победного ЧМ-1930.
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Direct free kick
RIP Уругвай
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57s6w79qhh
Сумасшедшие уругвайцы и сумасшедший Марсело, как минимум будет интересно.
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Ashan Sorokin
Зделает её машиной
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-1
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red hikkikomori
Наверняка он отсмотрел все матчи сборной Уругвая которые только есть в записи, прежде чем устроится к ним тренером)
+6
0
+6
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B_Boris
В Реал бездаря!
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-2
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Babayeff
Интересно будет!
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