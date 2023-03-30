Бьелса, вероятно, возглавит сборную Уругвая

близок к тому, чтобы возглавить сборную .

Переговоры аргентинца с Федерацией футбола Уругвая находятся на финальной стадии, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

По данным источника, контракт с Бьелсой может быть подписан до конца отбора ЧМ-2026 с опцией продления.

Последним местом работы 67-летнего специалиста был «Лидс», который он покинул в феврале 2022 года.

В настоящее время обязанности главного тренера сборной Уругвая исполняет Марсело Броли, сменивший Диего Алонсо после того, как тот не смог вывести команду в плей-офф ЧМ-2022.