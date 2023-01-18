Бьелса – основной претендент на пост тренера сборной Мексики
Марсело Бьелса может возглавить сборную Мексики.
67-летний аргентинец – основной претендент на пост главного тренера после отставки Херардо Мартино, под руководством которого Мексика вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
Последним местом работы Бьелсы был «Лидс», который он покинул в феврале 2022 года.
Ранее он возглавлял «Лилль», «Марсель», «Атлетик», сборные Чили и Аргентины.
Также Федерация футбола Мексики рассматривает кандидатуры Матиаса Альмейды, Мигеля Эрреры и Хуана Осорио.
Теперь никаких вечеринок со шл...хами! Без него...