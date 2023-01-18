Бьелса – основной претендент на пост тренера сборной Мексики

может возглавить сборную Мексики.

67-летний аргентинец – основной претендент на пост главного тренера после отставки Херардо Мартино, под руководством которого вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Последним местом работы Бьелсы был «Лидс», который он покинул в феврале 2022 года.

Ранее он возглавлял «Лилль», «Марсель», «Атлетик», сборные Чили и Аргентины.

Также Федерация футбола Мексики рассматривает кандидатуры , и .