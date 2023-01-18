Бьелса – основной претендент на пост тренера сборной Мексики

Теги Сборная Мексики по футболу отставки Марсело Бьелса Матиас Альмейда Мигель Эррера Хуан Карлос Осорио Футбол

Марсело Бьелса может возглавить сборную Мексики.

67-летний аргентинец – основной претендент на пост главного тренера после отставки Херардо Мартино, под руководством которого Мексика вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Последним местом работы Бьелсы был «Лидс», который он покинул в феврале 2022 года.

Ранее он возглавлял «Лилль», «Марсель», «Атлетик», сборные Чили и Аргентины.

Также Федерация футбола Мексики рассматривает кандидатуры Матиаса Альмейды, Мигеля Эрреры и Хуана Осорио.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lucky Z
Хорхе Кампоса и Куатемока Бланко в штаб еще
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Стратегически к домашнему ЧМ подготовить сейчас - самое то. В плане работы с молодежью и времени на оттачивание прогрессивной тактики.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
porosenochek
Марсело там всех за ж...пу возьмёт!
Теперь никаких вечеринок со шл...хами! Без него...
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Alex
начинал там тренерскую карьеру. А мексиканцы продолжают крен на аргентинских тренеров. Хотя с Татой Мартиной провальной оказалась эта ставка.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
panfiiiiil
О, это было бы весело
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий