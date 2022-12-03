Бьелса может возглавить сборную Уругвая. Он уже работал с Аргентиной и Чили

У сборной Уругвая может смениться главный тренер.

По информации журналиста TyC Sports Хоакина Бруно, вместо Диего Алонсо будет тренировать .

67-летний специалист был выбран для того, чтобы обеспечить квалификацию Уругвая на .

Бьелса уже тренировал южноамериканские сборные: с 1998 по 2004 год он работал со сборной Аргентины, с 2007 по 2010-й – сборную Чили. Его последним местом работы был «Лидс».

При Диего Алонсо Уругвай занял 3-е место в группе H на и не вышел в плей-офф.

Ошибка судьи, которая (вероятно) помешала Уругваю пройти в плей-офф. Пенальти был

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