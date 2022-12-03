Бьелса может возглавить сборную Уругвая. Он уже работал с Аргентиной и Чили

Теги Сборная Уругвая по футболу Марсело Бьелса ЧМ-2022 ЧМ-2026 Диего Алонсо Футбол

У сборной Уругвая может смениться главный тренер.

По информации журналиста TyC Sports Хоакина Бруно, вместо Диего Алонсо будет тренировать Марсело Бьелса.

67-летний специалист был выбран для того, чтобы обеспечить квалификацию Уругвая на ЧМ-2026.

Бьелса уже тренировал южноамериканские сборные: с 1998 по 2004 год он работал со сборной Аргентины, с 2007 по 2010-й – сборную Чили. Его последним местом работы был «Лидс».

При Диего Алонсо Уругвай занял 3-е место в группе H на ЧМ-2022 и не вышел в плей-офф.

Ошибка судьи, которая (вероятно) помешала Уругваю пройти в плей-офф. Пенальти был

​​Я видел, как Гана отомстила Суаресу. А он плакал и обвинял всех подряд: судей, даже ФИФА

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные