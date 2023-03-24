Комличенко о Тегеране: «Все на очень низком уровне в бытовом плане. Качество продуктов такое... С интернетом мучились – в комнате ничего не ловило»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу интернет товарищеские матчи (сборные) Николай Комличенко Питание Футбол

Николай Комличенко поделился мнением о качестве бытовых условий в Тегеране.

Сборная России сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в товарищеском матче.

– В бытовом плане как провели эти дни в Тегеране?

– Мне не особо понравилось в бытовом плане. Что-то все на очень низком уровне, если честно.

По сравнению с Ташкентом, где мы играли против Узбекистана свой прошлый матч. Там был повыше уровень именно комфорта.

А здесь, в Тегеране, как-то в отеле проблемы были в целом. И с питанием в частности. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете.

– Вы тоже, как и журналисты, мучились с Wi-Fi, доступом в соцсети, мессенджеры?

– Мучились – это мягко сказано. Вообще, у меня в комнате ничего не ловило – надо в коридоре сидеть, чтобы куда-то подключиться.

Прям как 10 лет назад в России, если помните, когда в некоторых местах тоже надо было куда-то выходить, чтобы поймать интернет. Но это мелочи.

Все равно основные мысли были о подготовке к игре.

– Что имели в виду под проблемами с питанием?

– Качество продуктов такое... У нас в России намного лучше. Намного. Даже не знаю, на сколько уровней выше, – сказал нападающий сборной России и «Ростова».

Жизнь Ирана в деталях. Три дня в стране, которую душат санкциями

92 комментария

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Евгений Качалков
Ответ Russ Ivan
Идиот! Ты приехал в страну с другой культурой, религией и менталитетом. Там люди не живут в виртуальном пространстве, общаясь с чужими аккаунтами. Там разговаривают на живом языке человек с человеком...
У тебя 17,5к комментов с 2016 года. Не много ли, для человека живущего вне виртуального пространства?
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Slavnov
Ответ Overkiller
Девятый год как "только заходят", да? ))
До начала 2024 у мобильных операторов планы,сбербанк уже там банкоматы стал выставлять,магнит середина 2024,сейчас площади собирают,а мегафон купил местного провайдера,название смешное,какляцкое,там движ пошел нормальный,выровняются с остальной россией до 2030 точно все
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Евгений Качалков
Ответ Геннадий Киселев
Вопрос к придуркам , типа Комличенко. ты футболёр или ай-тишник? На хрена, чёрт , прыщавый поехал в Иран?
Ты айтишник? Почему интернетом сейчас пользуешься?
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Buharoid
Ответ Геннадий Киселев
Вопрос к придуркам , типа Комличенко. ты футболёр или ай-тишник? На хрена, чёрт , прыщавый поехал в Иран?
Ватное животное не смогло в чтение))
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Geronimo Good
А ты как хотел Николай. Цена мелочных амбиций закомплексованных диктаторов всегда одна - прозябание и одиночество, неважно в Тегеране они или Кремле.
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Геннадий Киселев
И это существо честь России отстаивает? Гнать его, даже из вшивого Ростова. Вместе с батенькой эстонцем.
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Дмитрий Сологубов
Ответ Russ Ivan
Идиот! Ты приехал в страну с другой культурой, религией и менталитетом. Там люди не живут в виртуальном пространстве, общаясь с чужими аккаунтами. Там разговаривают на живом языке человек с человеком...
Сразу видно - Вы патриот!Гражданин великой России.Скажут, жрать говно за путина, будете жрать говно.А как иначе-то?Вяличие только так.
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Михо
Ответ hazowsky
Только в регионах качество уже заметно падает. Потому что оборудования нет нового. С ценой не поспоришь. Но это пока, судя по всему.
Живу в Ростове, инет билайн 720₽ безлимит в месяц, мобильный и домашний включены. Андроид тв дома, яндекс музыка в машине и спортзале и тд) везде работает четко, без сбоев, Ростов конечно не совсем глубокая провинция, у знакомых в областных городах тоже нормально работает, дальше уже не в курсе)
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Russ Ivan
Идиот! Ты приехал в страну с другой культурой, религией и менталитетом. Там люди не живут в виртуальном пространстве, общаясь с чужими аккаунтами. Там разговаривают на живом языке человек с человеком...
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vik444
Ответ Adeen
Тире, чувак. Не дефис.
Что в лоб, что по лбу. Главное словил же.)
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fc-psg
Главное что 2 гендера. И нет родителя 1 и родителя 2.
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Геннадий Киселев
Вопрос к придуркам , типа Комличенко. ты футболёр или ай-тишник? На хрена, чёрт , прыщавый поехал в Иран?
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Crazy Writer
Фая - нет вай-фая =)
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Евгений Качалков
Ответ Ola BP
Мне кажется, что комментаторы в данной ветке, продадут матерей за быстрый интернет)
У тебя 6250 комментов за три с половиной года -рассказывай, кого ты за свой интернет продал?)
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CoMoBo3
Ответ Spaten
Ты бы лучше словил пас, когда на голову тебе прилетел голевой
Ты что, смотрел это? 😎
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Дмитрий Сологубов
Скоро и у нас всё так же будет.Готовьтесь.Россия тоже страна-изгой под санкциями.Спасибо мудрому вождю!!!
Но в телеке вам расскажут про вяличие.И Бахмут наш.Ага.
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Adeen
Ответ vik444
Что ловил-мышей ?
Тире, чувак. Не дефис.
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Евгений Качалков
Ответ Денис Давыдов
лучше? это где забанены множество сайтов и почти все ВПН? 😂 до середины десятых действительно так и было, но уже давно нет.
Не, тут он прав. По скорости и доступности наш инет один из лучших в мире. Другое дело, что многие ресурсы ограничивают -это, само собой, херня полная.
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YOKODZUMA
Ответ Рома Политов
Как здорово, что люди, которые никогда не были в Иране пояснили Николаю, что он ничего не понимает и Иран это вообще замечательное место
А такие страны вообще тем замечательнее чем ты от них дальше.
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Степаныч_1
Ответ Ola BP
Мне кажется, что комментаторы в данной ветке, продадут матерей за быстрый интернет)
Это в духе российских либералов - продать веру, мать, Родину, семью, отца, традиции, честь, вылизать ботинки хозяевам. Эти люди - настоящие рабы, за шнапс и бутерброд на все готовы
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naPmu3aH
Какие продукты, какой интернет?
Должны быть ̶с̶ы̶т̶ы̶ ̶п̶о̶ ̶г̶о̶р̶л̶о̶преисполнены гордости от того что играют за сборную России, а не о жратве или развлечениях думать!
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Денис Давыдов
Ответ Ola BP
Мне кажется, что комментаторы в данной ветке, продадут матерей за быстрый интернет)
в России быстрый интернет, сколько матерей продали?)
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YOKODZUMA
Ответ Рома Политов
Второе место в мире по операциям по смене пола после Тайланда
Да и насчёт заднеприводности в муслимостанах всегда были бааааальшие проблемы
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Overkiller
Ответ Slavnov
Так они только заходят в крым,кстати,чисто в крыму поимеют больше,чем до санкций,на зарубежных рынках
Девятый год как "только заходят", да? ))
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eyeballerswow
Добро пожаловать в многополярный мир
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