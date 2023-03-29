Рэшфорд о том, что требует от «МЮ» 500 тысяч в неделю: «Полная чушь! Мы с клубом уважаем друг друга. Хотим выиграть 1-2 кубка в этом сезоне»

опроверг информацию о том, что требует от «МЮ» 500 тысяч фунтов в неделю.

О запросах форварда « » написал журналист Daily Star Джереми Кросс, впоследствии удаливший свой твит.

«Пока это не начало распространяться – это полная чушь!

Мы с клубом уважительно относимся друг к другу, и так все и останется. Я полностью сосредоточен на том, чтобы как можно лучше завершить сезон и выиграть трофеи», – написал Рэшфорд.

«Моя цель, цель клуба – завершить чемпионат на как можно более высокой строчке и постараться выиграть один или два кубка», – добавил форвард в инстаграме.

«МЮ» хочет договориться с Рэшфордом о долгосрочном контракте до старта следующего сезона