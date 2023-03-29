Рэшфорд о том, что требует от «МЮ» 500 тысяч в неделю: «Полная чушь! Мы с клубом уважаем друг друга. Хотим выиграть 1-2 кубка в этом сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд опроверг информацию о том, что требует от «МЮ» 500 тысяч фунтов в неделю.

О запросах форварда «Манчестер Юнайтед» написал журналист Daily Star Джереми Кросс, впоследствии удаливший свой твит.

«Пока это не начало распространяться – это полная чушь!

Мы с клубом уважительно относимся друг к другу, и так все и останется. Я полностью сосредоточен на том, чтобы как можно лучше завершить сезон АПЛ и выиграть трофеи», – написал Рэшфорд.

«Моя цель, цель клуба – завершить чемпионат на как можно более высокой строчке и постараться выиграть один или два кубка», – добавил форвард в инстаграме.

«МЮ» хочет договориться с Рэшфордом о долгосрочном контракте до старта следующего сезона

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8 комментариев

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Вадим Дзахоев
Рэшфорд: я уважаю МЮ. Хватит и 495к в неделю
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Тиль Улленшпигель
Мы с клубом уважаем друг друга, но вот мой агент...
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versus_
- Всего лишь 450 тыс, - добавил Рэшфорд.
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Давид Agabekyan
Ответ №7
Тен хаг узнает о таких требованиях, будет ему и 500 и 600 и тысяча
Тен Хаг узнает и ничего не сделает. Кто отпустит игрока от которого вся острота впереди?
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Джонни Петров
Ответ №7
Тен хаг узнает о таких требованиях, будет ему и 500 и 600 и тысяча
да Тен Хага эти делает не волнуют думаю, главное чтоб сохранили
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№7
Ответ Джонни Петров
500? Полная чушь! разговор начнём с 600
Тен хаг узнает о таких требованиях, будет ему и 500 и 600 и тысяча
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Джонни Петров
500? Полная чушь! разговор начнём с 600
+8
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Добрый Ретроград
Туда — чуть-чуть крепленого, две рюмки. Не больше! Лучше три. Ну можно и четыре.
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