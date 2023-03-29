Ло Чельсо о том, что пропустил ЧМ: «Я рыдал в ванной четыре дня, узнав, что не сыграю. Играл бы даже на одной ноге, если бы мог»

тяжело воспринял травму, полученную перед чемпионатом мира.

Полузащитник « » и сборной Аргентины получил серьезную травму в конце октября прошлого года. Ло Чельсо перенес операцию и не смог принять участие в чемпионате мира.

Перед товарищеским матчем со сборной Ямайки в рамках подготовки к турниру игроки сфотографировались с баннером в поддержку Ло Чельсо: «Джио, мы с тобой!»

«Я сидел дома в кресле, когда увидел, что они вышли на товарищеский матч с баннером, и я заплакал. Именно тогда я понял, что значит быть в национальной команде. Бесконечно благодарен коллегам за поддержку. Я отложил все свои дела, чтобы поехать на чемпионат мира. Если бы это зависело от меня, я бы играл даже на одной ноге, но, очевидно, жизнь распорядилась иначе. Мне пришлось перенести операцию, на восстановление ушло несколько месяцев.

Я провел четыре дня, рыдая в одиночестве в ванной, когда узнал, что травма помешает мне выступить на чемпионате мира. Жизнь дает и отнимает, и затем она подарила мне новорожденную дочь. Очевидно, я хотел быть с командой с первого дня, но дочь вот-вот должна была родиться. Я смог застать все – и ее рождение, и празднование вместе с ребятами. Жизнь дала мне возможность быть со своими товарищами по команде и стать чемпионом мира», – сказал Ло Чельсо.

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