Дмитрий Белоруков: «Можно купить несколько нормальных квартир за деньги, которые остались должны «Амкар» и «Анжи»

рассказал, что « » и «Анжи» до сих пор должны ему деньги.

Белоруков играл за «Анжи» в 2004-м и 2018-2019 годах, за «Амкар» – с 2005 по 2016 год и в 2017-2018 годах.

«За деньги, которые остались должны «Амкар» и «Анжи», можно купить несколько нормальных квартир в точно. Небольшую сумму отдал УЕФА. По «Анжи» документы отправили. Но не знаю, как сейчас.

Я не жалею, что не заработал очень много. Доиграл до 35 на уровне . Считаю, это хороший результат. Да, могло все сложиться иначе. Но я играл в хорошем коллективе, на меньших деньгах, но с лучшими эмоциями.

Заработал ли я до конца жизни? Если очень скромно жить разве что. У нас не было денег на дорогие машины, квартиры. Но я построил дом в Перми – возможно, это самая большая трата», – сказал экс-защитник « » и «Амкара», сейчас работающий главным тренером «Динамо» Санкт-Петербург.