Дмитрий Белоруков: «Можно купить несколько нормальных квартир за деньги, которые остались должны «Амкар» и «Анжи»

Теги Амкар Дмитрий Белоруков премьер-лига Россия Анжи Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Чемпионат.com деньги Футбол

Дмитрий Белоруков рассказал, что «Амкар» и «Анжи» до сих пор должны ему деньги.

Белоруков играл за «Анжи» в 2004-м и 2018-2019 годах, за «Амкар» – с 2005 по 2016 год и в 2017-2018 годах.

«За деньги, которые остались должны «Амкар» и «Анжи», можно купить несколько нормальных квартир в Петербурге точно. Небольшую сумму отдал УЕФА. По «Анжи» документы отправили. Но не знаю, как сейчас.

Я не жалею, что не заработал очень много. Доиграл до 35 на уровне РПЛ. Считаю, это хороший результат. Да, могло все сложиться иначе. Но я играл в хорошем коллективе, на меньших деньгах, но с лучшими эмоциями.

Заработал ли я до конца жизни? Если очень скромно жить разве что. У нас не было денег на дорогие машины, квартиры. Но я построил дом в Перми – возможно, это самая большая трата», – сказал экс-защитник «Анжи» и «Амкара», сейчас работающий главным тренером «Динамо» Санкт-Петербург.

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7 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ Я всех их сделал
Ну по идее да - что-то типа раскрываемого аккредитива, игрок исполнил свои обязательства по контракту за определённый период, и сумма автоматически ушла ему на счёт. В России кроме топ-клубов такое должно быть везде, потому что всё чаще случаи, когда клубы из провинции оказываются банкротами чуть ли не посередине сезона, потом ликвидация юрлица и судись с кем хочешь, насколько помню в некоторых странах типа Китая приехавшим звёздам сразу выплачивали всю сумму по контракту вперёд, потому что у тех естественно были сомнения а получит ли он свои деньги в полном объёме, на словах всё красиво, а потом как у Анжи, раз - и сменится вектор развития.
полностью согласен. либо зарплатный фонд весь в банк на определенные условия и игрок получает или персонал. сразу наперед. после этого даётся аккредитация на сезон.
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Sweet_blondie228
Ответ Самый адовый Крикун
Нулина полная, которая, нихрена ничего в своей карьере не выиграла и со слов Дзюбы, запомнилась лишь тем, что адово пердела на поле, тем самым отпугивая нападающих от штрафной, заявляет: мне остались должны денег на несколько квартир. Мама мия, насколько прогнил наш футбол.
У вас все нормально?)) По РПЛовским меркам нормальный защитник, с приличной карьерой. Во вью он не жалуется, его спросили он ответил.
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Илья Тетюев
Ответ Самый адовый Крикун
Нулина полная, которая, нихрена ничего в своей карьере не выиграла и со слов Дзюбы, запомнилась лишь тем, что адово пердела на поле, тем самым отпугивая нападающих от штрафной, заявляет: мне остались должны денег на несколько квартир. Мама мия, насколько прогнил наш футбол.
Ну раз Дзюба так сказал, то да, оно так и есть. Истина в последней инстанции
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Самый адовый Крикун
Нулина полная, которая, нихрена ничего в своей карьере не выиграла и со слов Дзюбы, запомнилась лишь тем, что адово пердела на поле, тем самым отпугивая нападающих от штрафной, заявляет: мне остались должны денег на несколько квартир. Мама мия, насколько прогнил наш футбол.
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Я всех их сделал
Ответ Дядя ТУРА
считаю что клуб должен сразу на сезон предоставить все финансовые гарантии. чтоб не было такого
Ну по идее да - что-то типа раскрываемого аккредитива, игрок исполнил свои обязательства по контракту за определённый период, и сумма автоматически ушла ему на счёт. В России кроме топ-клубов такое должно быть везде, потому что всё чаще случаи, когда клубы из провинции оказываются банкротами чуть ли не посередине сезона, потом ликвидация юрлица и судись с кем хочешь, насколько помню в некоторых странах типа Китая приехавшим звёздам сразу выплачивали всю сумму по контракту вперёд, потому что у тех естественно были сомнения а получит ли он свои деньги в полном объёме, на словах всё красиво, а потом как у Анжи, раз - и сменится вектор развития.
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yurist Cherchesova
Вот балабол, если на ЗП футболиста рпл получится жить очень скромно, то как тогда жить(выживать)на мрот миллионам людей?
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Дядя ТУРА
считаю что клуб должен сразу на сезон предоставить все финансовые гарантии. чтоб не было такого
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