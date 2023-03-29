Индонезия лишена права проведения чемпионата мира среди сборных U20.

ФИФА приняла решение сменить страну-хозяйку, но при этом сроки остались прежними: турнир пройдет с 20 мая по 11 июня. Место проведения будет объявлено в кратчайшие сроки.

Ранее Футбольная ассоциация Индонезии отложила жеребьевку, запланированную на 31 марта, по политическим причинам. Губернатор Бали Вайан Костер обратился к руководству страны с призывом не позволять сборной Израиля участвовать в ЧМ, а в Джакарте прошли протесты с аналогичными требованиями.

В 2016 году Индонезию уже отстраняли от международных соревнований из-за вмешательства властей страны в деятельность футбольного органа, но затем отменила дисквалификацию.