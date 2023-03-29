ФИФА лишила Индонезию ЧМ U20. Жители страны сорвали жеребьевку, требуя не допускать Израиль

Теги ФИФА происшествия сборная Израиля по футболу сборная Индонезии высшая лига Индонезия чемпионат мира Политика Футбол

Индонезия лишена права проведения чемпионата мира среди сборных U20.

ФИФА приняла решение сменить страну-хозяйку, но при этом сроки остались прежними: турнир пройдет с 20 мая по 11 июня. Место проведения будет объявлено в кратчайшие сроки.

Ранее Футбольная ассоциация Индонезии отложила жеребьевку, запланированную на 31 марта, по политическим причинам. Губернатор Бали Вайан Костер обратился к руководству страны с призывом не позволять сборной Израиля участвовать в ЧМ, а в Джакарте прошли протесты с аналогичными требованиями.

В 2016 году Индонезию уже отстраняли от международных соревнований из-за вмешательства властей страны в деятельность футбольного органа, но затем ФИФА отменила дисквалификацию.

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107 комментариев

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Артём Горбенко
Ответ Jese Rodrigues
Именно это евреи в Палестине и делают. Когда ты последний раз слышал чтобы палестинец что-то там взорвал? Кстати напоминаю что Израиль был лишь маленьким участком подаренным Палестинцами евреям для проживания. Это земля Палестины.
взорвал сходу не скажу, но 2 месяца назад 7 человек на улице расстрелял, например
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Alexandr Alexandrov
Ответ natetinain
сроки назови, ванга-мечтательница, любительница восточных ценностей.
А есть любители Запада, который жил и живёт, паразитируя на населении и ресурсах всего мира.
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Jese Rodrigues
Ответ Артём Горбенко
ох уж эти евреи, регулярно взлетающие на воздух, открывающие стрельбу на улице, въезжающие в толпу людей на грузовике продолжать?)
Именно это евреи в Палестине и делают. Когда ты последний раз слышал чтобы палестинец что-то там взорвал? Кстати напоминаю что Израиль был лишь маленьким участком подаренным Палестинцами евреям для проживания. Это земля Палестины.
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Артём Горбенко
Ответ Alexandr Alexandrov
Для Индонезии Израиля как страны нет, она его не признаёт.
ну хорошо, пусть тогда не проводит международные спортивные мероприятия, делов-то
это как если бы условное Косово отобралось на чм-2018, а Россия бы их не пустила, потому что не признает. ну бред же)
взялся проводить мероприятие - изволь соблюдать правила организации, под эгидой которой это мероприятие проходит
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Jese Rodrigues
Ответ Vitto
Крайне небольшая часть палестинцев - христиане.
Но давят как христиан так и мусульман. Причем судя по видео оттуда, не жалеют ни детей ни женщин.
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Eugeniy Volkov
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати, а почему Израиль не забанен? Почему не забанена Польша, которая отказалась по политическим причинам играть матч с Россией в отборе? Это не вмешательство? Ничего нового, одним можно, другим нельзя.
Братан, на Израиль три раза нападала коалиция арабских государств, еще одно теократическое исламское государство, не запрещенное на территории РФ и ведущее разработку ЯО - Иран открыто заявляет, что Израиль должен быть уничтожен и поддерживает организации, признанные террористическими, но не в РФ, которые атакуют граждан Израиля. И при этом всем Израиль относительно своих возможностей далеко не жестит. Хотя у них вполне есть ресурсы зачистить весь западный берег Иордана, Голанские высоты, да и Синай заодно) Но они этого не делают, так что аналогии некорректные.
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Alexandr Alexandrov
Ответ Артём Горбенко
Индонезия не отказалась играть, а отказывается пускать в страну команду-участницу турнира вы правда не видите разницу?
Для Индонезии Израиля как страны нет, она его не признаёт.
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natetinain
Ответ Sergey Smolensky
Т.н Израиль снова через лобби продавил
прикинь, самому губернатору бали подзатыльников надавали, великому человеку в политике и футболе. считаю, это просто мировой заговор.
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Хороший запад. Твёрдо и четко. Кстати, шутки про многополярный мир кто там шутил, выходите)
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Max Zhomkov
можно пояснительную бригаду почему губернатор Бали против участия Израиля? спасибо
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Константин Львович
В России нормик будет провести - стадионы все готовы, но на них правда по 200 человек приходит из-за Fan-ID, и потому что смотреть не на что.
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Артём Горбенко
Ответ Direct free kick
Государство-терорист израиль
ох уж эти евреи, регулярно взлетающие на воздух, открывающие стрельбу на улице, въезжающие в толпу людей на грузовике
продолжать?)
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krealpmoney
Ответ Adeen
Мусульманский) __________________ Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст ps: Спортс, вы там совсем с ума сошли? Где в слове "Мусульманский" нарушение или оскорбление? А хотя...
я на днях писал слово "Чукотка", так тоже самое))
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Alexandr Alexandrov
Ответ Теннисный абсолют
Думаю Армения и Азербайджан при содействии Турции и России найдут компромиссное решение.
Я то непротив, а то получится вечное противостояние.
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Артём Горбенко
Ответ Evgeny Trifonov
с тем что Польша отказалась играть с Россией. Ты не видишь двоих стандартов? на каком основании тогда банят Индонезию?
Индонезия не отказалась играть, а отказывается пускать в страну команду-участницу турнира
вы правда не видите разницу?
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Alexandr Alexandrov
Ответ Okaka
тупишь? Индонезийцы не играть отказались, а пускать Израиль на турнир
Т.к. не признают его как государство.
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Vaksinator
во дебилы, такой шанс потеряли
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Sergey Smolensky
Т.н Израиль снова через лобби продавил
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Dimonty
Ответ Evgeny Trifonov
с тем что Польша отказалась играть с Россией. Ты не видишь двоих стандартов? на каком основании тогда банят Индонезию?
Кроме Польши также выступили чехи и шведы - они бы тоже не стали играть с Россией. Видишь, разница между Израилем и РФ в том, что с первыми почти все готовы играть, со нами - далеко не все.
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Vitto
Ответ Direct free kick
Государство-терорист израиль
- Берегите евреев! (с)
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natetinain
Ответ evgen123
все просто и банально, посмотрите где находятся штаб-квартиры ФИФА, МОК или IBU. На западе. Также на Западе созданы эти продукты. Цель одна навязывание западных ценностей мягкой силой всему миру. Но мир меняется, и скоро центры силы будут совсем в других местах.
сроки назови, ванга-мечтательница, любительница восточных ценностей.
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Теннисный абсолют
Ответ Alexandr Alexandrov
Но в случае войны с Азербайджаном, без нас они , к сожалению, погибнут, просто азербайджанцев больше + с ними турки.
Думаю Армения и Азербайджан при содействии Турции и России найдут компромиссное решение.
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Pigmalion
Ответ Greenalem
Забей, такие орали бы примерно то же самое, если бы ФИФА не допустила Израиль на этот чемпионат. Сказали бы, что права Израиля нарушены, они же не начинали СВО, Израиль и Россия братья навек и.т.д.) Это как с хейтерами Роналду и Месси. Забил Люксембургу и Кюрасао, значит ты слабак, который набивает стату на карликах. Не забил им, значит ты слабак, который не может им забить)
Что плохого в критике непоследованности?
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Vitto
Ответ Mikael Rikhard
многие палестинцы - христиане
Крайне небольшая часть палестинцев - христиане.
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Сергей Галынский
Да все уже понятно
Есть пул стран,которым можно все,что в спорте,что в политике
А есть остальные
+5
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