ФИФА лишила Индонезию ЧМ U20. Жители страны сорвали жеребьевку, требуя не допускать Израиль
Индонезия лишена права проведения чемпионата мира среди сборных U20.
ФИФА приняла решение сменить страну-хозяйку, но при этом сроки остались прежними: турнир пройдет с 20 мая по 11 июня. Место проведения будет объявлено в кратчайшие сроки.
Ранее Футбольная ассоциация Индонезии отложила жеребьевку, запланированную на 31 марта, по политическим причинам. Губернатор Бали Вайан Костер обратился к руководству страны с призывом не позволять сборной Израиля участвовать в ЧМ, а в Джакарте прошли протесты с аналогичными требованиями.
В 2016 году Индонезию уже отстраняли от международных соревнований из-за вмешательства властей страны в деятельность футбольного органа, но затем ФИФА отменила дисквалификацию.
это как если бы условное Косово отобралось на чм-2018, а Россия бы их не пустила, потому что не признает. ну бред же)
взялся проводить мероприятие - изволь соблюдать правила организации, под эгидой которой это мероприятие проходит
продолжать?)
вы правда не видите разницу?
Есть пул стран,которым можно все,что в спорте,что в политике
А есть остальные