Инфантино о 174 погибших на матче в Индонезии: «Черный день для футбола, шок. Эта трагедия – за гранью понимания»

выразил соболезнования в связи с трагедией в Индонезии.

После матча национального чемпионата между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) фанаты проигравшей команды выбежали на поле, и полиция применила против них слезоточивый газ.

В итоге по меньшей мере 174 болельщика, в том числе 5-летний ребенок, погибли в результате давки и столкновений с правоохранителями, как минимум 180 человек пострадали.

«Мир футбола в шоке после трагических событий, случившихся в Индонезии после матча между «Аремой» и «Персебаей» на стадионе «Канджурухан». Это черный день для всех, кто связан с футболом. Эта трагедия находится за гранью понимания.

Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял жизни в результате этой трагедии. В это сложное время мысли и молитвы ФИФА и всего мирового сообщества сейчас с жертвами, пострадавшими, а также со всем народом Индонезии, Азиатской футбольной конфедерацией, Индонезийской футбольной ассоциацией и футбольной лигой Индонезии», – заявил президент .