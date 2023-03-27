Власти Бали и жители Индонезии выступили против участия Израиля в чемпионате мира U20. Из-за этого сорвалась жеребьевка

Жеребьевка чемпионата мира U20 в Индонезии сорвалась по политическим причинам.

Чемпионат мира среди сборных U20 пройдет с 20 мая по 11 июня. Жеребьевка должна была состояться в пятницу, 31 марта, на Бали. Однако Футбольная ассоциация Индонезии объявила об отложении проведения жеребьевки.

Ранее губернатор провинции Бали Вайан Костер призвал власти Индонезии и местную футбольную ассоциацию запретить участие сборной Израиля, впервые квалифицировавшейся на турнир, поскольку Индонезия не признает Израиль в связи с конфликтом государства с Палестиной (большая часть населения Индонезии исповедует ислам – Sports.ru). В столице страны Джакарте ранее прошли протесты с требованиями не допустить команду Израиля до участия в турнире.

По сообщениям The Jakarta Post, Футбольной ассоциации Индонезии было предложено проводить матчи с участием сборной Израиля в Сингапуре, однако этот вариант был отклонен.

«Когда мы подавали заявку [на проведение турнира], в ней была только одна принимающая страна – Индонезия. Да, такое предложение возможно, но оно, скорее всего, будет отклонено, потому что Сингапур не подавал никаких заявок», – сообщили в организации.

Как сообщает Reuters, Индонезию в сложившейся ситуации может грозить лишение права проведения турнира и ряд других санкций ФИФА. В 2016 году Индонезию уже отстраняли от международных соревнований из-за вмешательства властей страны, но затем ФИФА отменила дисквалификацию.