Власти Бали и жители Индонезии выступили против участия Израиля в чемпионате мира U20. Из-за этого сорвалась жеребьевка

Теги ФИФА сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль сборная Индонезии высшая лига Индонезия сборная Израиля U-19 Политика Футбол

Жеребьевка чемпионата мира U20 в Индонезии сорвалась по политическим причинам.

Чемпионат мира среди сборных U20 пройдет с 20 мая по 11 июня. Жеребьевка должна была состояться в пятницу, 31 марта, на Бали. Однако Футбольная ассоциация Индонезии объявила об отложении проведения жеребьевки.

Ранее губернатор провинции Бали Вайан Костер призвал власти Индонезии и местную футбольную ассоциацию запретить участие сборной Израиля, впервые квалифицировавшейся на турнир, поскольку Индонезия не признает Израиль в связи с конфликтом государства с Палестиной (большая часть населения Индонезии исповедует ислам – Sports.ru). В столице страны Джакарте ранее прошли протесты с требованиями не допустить команду Израиля до участия в турнире.

По сообщениям The Jakarta Post, Футбольной ассоциации Индонезии было предложено проводить матчи с участием сборной Израиля в Сингапуре, однако этот вариант был отклонен.

«Когда мы подавали заявку [на проведение турнира], в ней была только одна принимающая страна – Индонезия. Да, такое предложение возможно, но оно, скорее всего, будет отклонено, потому что Сингапур не подавал никаких заявок», – сообщили в организации.

Как сообщает Reuters, Индонезию в сложившейся ситуации может грозить лишение права проведения турнира и ряд других санкций ФИФА. В 2016 году Индонезию уже отстраняли от международных соревнований из-за вмешательства властей страны, но затем ФИФА отменила дисквалификацию.

17 комментариев

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Lindeman
Евреи жили на территории современного Израиля когда в Индонезии племена ещё огонь не научились добывать
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Alex8007
Ответ ApocalypsePlease
Ни в коем случае не защищаю Израиль, но подобные заявления со стороны Индонезии, колонизовавшей Западное Папуа при активном пособничестве Австралии, звучит довольно лицемерненько (:
Это другое
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Крыс Пол
Палестине нужно срочно найти покровителей и создать народную республику.
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ApocalypsePlease
Ни в коем случае не защищаю Израиль, но подобные заявления со стороны Индонезии, колонизовавшей Западное Папуа при активном пособничестве Австралии, звучит довольно лицемерненько (:
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Born is the King
Беспредел Израиля активно поддерживает США и поддакивает истребование мирных жителей Палестины. Но только 70 млн за какого-то Аль Мудрика Англия не отправляет Палестине
+4
-3
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Evgeny Trifonov
Ответ MosFzz
В параллельной вселенной.:) Евреи пользуются полной политической защитой США. На все резолюции ООН, осуждающие действия Израиля в связи с ситуацией в Палестине, США накладывали вето постоянного члена Совбеза.:) Здесь будет тоже самое. Сейчас найдут факты, свидетельствующие о нетолерантности, и забанят саму Индонезию. На США и их саттелитов "цивилизованному международному сообществу" пасть открывать нельзя.:)
ошибка конечно было создание этого государства после 2 мировой, надо было что бы как курды между странами болтались
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MosFzz
Ответ Пользователь Имени
Хорошо, поясню специально для вас: высказывание выше - сарказм )
Я это понял.:)
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Пользователь Имени
Ответ MosFzz
В параллельной вселенной.:) Евреи пользуются полной политической защитой США. На все резолюции ООН, осуждающие действия Израиля в связи с ситуацией в Палестине, США накладывали вето постоянного члена Совбеза.:) Здесь будет тоже самое. Сейчас найдут факты, свидетельствующие о нетолерантности, и забанят саму Индонезию. На США и их саттелитов "цивилизованному международному сообществу" пасть открывать нельзя.:)
Хорошо, поясню специально для вас: высказывание выше - сарказм )
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Дядя ТУРА
#сказочоЕбали
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MosFzz
Ответ Пользователь Имени
Ну все, Израиль точно исключат с формулировкой: "не можем гарантировать безопасность спортсменов"
В параллельной вселенной.:)
Евреи пользуются полной политической защитой США. На все резолюции ООН, осуждающие действия Израиля в связи с ситуацией в Палестине, США накладывали вето постоянного члена Совбеза.:) Здесь будет тоже самое. Сейчас найдут факты, свидетельствующие о нетолерантности, и забанят саму Индонезию. На США и их саттелитов "цивилизованному международному сообществу" пасть открывать нельзя.:)
+11
-3
+8
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Dizzod
кстати и соседняя Малазия не признает Израиль. Бизнесмены обех стран обычно в Сингапуре встречаются.
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Makita
Во прикол. Однако.
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Direct free kick
Ответ MosFzz
Где там наши специалисты по отстранениям? Что скажете?:)
https://sun9-56.userapi.com/impf/c824410/v824410336/13bfb2/ZcllWE1Va30.jpg?size=604x502&quality=96&sign=881ec5ba20517311d36958f54cd73e7e&type=album
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Пользователь Имени
Ну все, Израиль точно исключат с формулировкой: "не можем гарантировать безопасность спортсменов"
+7
-4
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MosFzz
Где там наши специалисты по отстранениям? Что скажете?:)
+2
-3
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Direct free kick
Правильно. Государство-терорист израиль не должно нигде не участвовать
+4
-10
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Evgeny Trifonov
Давно пора. Пускай деокупируют земли Сирии и Палестины сначала, удалить со всех соревнований
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